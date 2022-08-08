Пятимесячный малыш будет жить с родителями мамы. Фото: соцсети

Родственники 23-летнего курьера Никиты Гусева считают, что он и его супруга Светлана стали жертвами неизвестного убийцы. Об этом «КП-Екатеринбург» заявили близкие погибшего. Утром 4 августа в однокомнатной квартире на Бебеля, 146 был обнаружен труп студентки третьего курса фармацевтического колледжа. Тело Никиты нашли у подъезда, а местные жильцы считают, что он покончил с собой.

Светлану похоронили в Верхней Салде, а ее 5-месячный сын будет жить с родителями девушки. Точная дата прощания с Никитой еще не известна. Ожидается, что оно пройдет на этой неделе на Сибирском кладбище.

- Ужасная трагедия, погибла молодая семья, - рассказывает на правах анонимности «КП-Екатеринбург» родственница Никиты. – Его мама говорит, что это было двойное убийство. Якобы им так в следственном комитете сказали. Может поэтому им еще и тело не отдали? Сама не могу поверить, что он мог жену убить.

Светлану похоронили в Верхней Салде, Никиту могут похоронить на Сибирском кладбище. Фото: соцсети

Ранее соседи семьи рассказывали о частых скандалах между Никитой и Светланой. А мать девушки утверждает, что зять набрал кредитов и погряз в долгах.

- Мы Наде (маме Никиты – прим.ред) всегда говорили, чтобы парня не упустила! Он же такой хороший был! Мечтал в Краснодар уехать, на летчика выучиться. А она осталась в Бисерти, не стала ему помогать. Мол, денег нет, никто не помогает.

В Следственном комитете по-прежнему воздерживаются от комментариев.

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