Светлана училась на фармацевта и воспитывала сына. Фото: соцсети

Жителей дома на улице Бебеля № 146 потрясла трагедия в молодой семье. Утром, 4 августа в 10:30 житель дома 23-летний Никита Гусев покончил с собой. На такой шаг он пошел после убийства своей 19-летней жены Светланы. В их съемной квартире рядом с телом молодой мамы лежал пятимесячный сын Гусевых.

Никита и Светлана познакомились полтора года назад в интернете. А поженились всего три месяца назад. Светлана воспитывала сына и училась на втором курсе Свердловского областного медицинского колледжа на фармацевта. Никита, по словам знакомых, в последнее время подрабатывал курьером.

Приятели Никиты также отметили, что знают его как спокойного и скромного парня.

- Никита был хорошим человеком. Скромным, общительным парнем. Никогда не замечала за ним что-то такое страшное. Конечно, Никита был скрытный, но общались мы с ним в школе хорошо, - рассказала «КП-Екатеринбург» одноклассница Никиты.

У семейной пары были разногласия. Фото: соцсети

Однако у семьи были финансовые трудности. Именно это обстоятельство родные связывают с трагедией.

- Свету убил ее муж. Убийца. Он убил Свету, потому что сам весь в долгах. Даже сам не смог нести ответственность за то, что он сделал. Сдох, как скот, - воскликнула в разговоре с «КП-Екатеринбург» мама Светланы Елена Коптева.

Родные Никиты также добавляют, что у парня были непростые отношения с родителями.

- Нам позвонила сестра мужа. Рассказала о том, что произошло горе. Мы не поверили. Сначала решили, что она нас обманула или просто так сказала в пьяном бреду. Мать Никиты трезвой нам не звонила, - рассказала «КП-Екатеринбург» тетя Никиты Лия Гусева. – Теперь мы осознали весь ужас произошедшего. Это большое горе для нашей семьи. Никита был добрым, спокойным и мы даже не можем сопоставить, что могло подтолкнуть к такому поступку.

В региональном следственном комитете и полиции жестокое убийство не комментируют.

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