У пары остался 5-месячный малыш. Фото: соцсети

В Екатеринбурге, 4 августа в 10:30 на Новой Сортировке произошло жестокое убийство. Молодой мужчина сначала расправился с супругой, а после покончил жизнь самоубийством. В квартире по адресу Бебеля № 146 рядом с окровавленным телом матери силовики обнаружили пятимесячного младенца.

Одна из близких подруг погибшей девушки рассказала «КП-Екатеринбург», что известно о семье Гусевых. Погибшую девушку звали Светлана, ей было 19 лет. Со своим мужем Никитой (парню на момент гибели было 23 года) она познакомилась на сайте знакомств. В Екатеринбург девушка приехала из Верхней Салды, чтобы учиться в медицинском колледже на фармацевта.

- Мы учились со Светой в одном классе. После школы продолжали общаться. Света рассказывала, как познакомилась с Никитой на сайте знакомств, они встретились, он начал за ней ухаживать. Влюбились друг в друга. Вместе были полтора года. Когда Света забеременела, решили пожениться. Три месяца назад они расписались. Их сыну в августе исполнится шесть месяцев, - рассказывает подруга погибшей Карина Мельникова (имя изменено - Прим. Ред.). - Света рассказывала, что они ругались, но ссоры были обычные из-за бытовухи.

По словам соседей, Никита и Светлана часто ругались. Фото: соцсети

Никита родом из Бисерти Свердловской области.

- Никита всегда был спокойным и уравновешенным парнем. После окончания школы в Бисерти он уехал поступать в летное училище в Челябинске. Поступил на бюджет. Но от туда его забрали в армию. Все думали, что он вернется в училище. Однако что-то не срослось, может денег не хватало. У него мама одна в Бисерти осталась. Никита устроился охранником, потом будущую жену встретил. Сначала они жили у его отца, но потом решили снимать студию, - рассказал «КП-Екатеринбург» дядя погибшего Олег Гусев.

Два года назад парень устраивался работать на парфюмерную фабрику, но долго там тоже не продержался. Последнее время подрабатывал курьером.

- Они нарадоваться не могли своему малышу, строили дальнейшие планы. Света очень любила сынишку, даже брала его с собой на пары. Преподаватели ей разрешали и входили в положение. Когда она не могла этого сделать, с ребенком оставался Никита. При нашей личной встрече мне Света говорила, что они хотели взять общую фамилию – Орловых. Это была идея Никиты, а Свете она понравилась, это была мечта. А так по мужу Света была Гусевой, - продолжает Карина. Подруга запомнила Светлану, как добрую и позитивную девушку. При этом она отмечает, что у Светы не было послеродовой депрессии. Света никогда не отчаивалась и не уходила в себя. Сколько мы общались, она всегда была весёлой, даже не пыталась прикрывать что-то улыбкой. Наша Светочка была самым добрым человеком, которого я знала: очень покладистая, рассудительная. Конфликтных ситуаций не создавала и обдумывала каждый шаг.

- Никита младше меня на несколько лет. Близко я с ним не общался, но отмечу, что Никита всегда был закрытым и нелюдимым человеком. Он занимался спортом, играл в баскетбол, - рассказал «КП-Екатеринбург» знакомый Никиты.

Близкие молодого человека в шоке от произошедшего и не могут поверить, что Никита способен на убийство. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

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