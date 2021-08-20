Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы. Фото: личная страница Светланы Маминой во «ВКонтакте»

Следственный отдел СКР по Первоуральску переквалифицировал уголовное дело Михаила Дихтяря, которого обвиняли в убийстве 30-летней сожительницы Светланы Маминой. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал адвокат Дмитрий Ушаков, представляющий интересы семьи скончавшейся.

Молодая мама погибла 12 ноября 2015 года на трассе под Екатеринбургом. По версии следствия, Михаил толкнул Светлану под несущийся на высокой скорости автомобиль. Но лишь через пять лет история получила огласку, когда о случившемся рассказали двое друзей Дихтяря, они стали свидетелями произошедшего. Но все это время молчали, так как боялись отмщения.

В июне прошлого года Михаила Дихтяря арестовали, но в январе его отпустили на свободу.

- Дело об убийстве переквалифицировали по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности. Максимальный срок по ней – 2 года лишения свободы. С учетом того, что Дихтярь был под стражей, он, с высокой вероятностью, останется безнаказанным. Дело уже передано в суд для рассмотрения по существу, - пояснил Дмитрий Ушаков.

По словам адвоката Антона Ускова, представляющего Михаила Дихтяря, смерть Светланы – это трагическое стечение обстоятельств, но не более чем несчастный случай.

В СУ СКР по Свердловской области по-прежнему воздерживаются от комментариев.

«Действуя умышленно, с целью убийства, осознавая, что на автодороге интенсивное движение транспорта, предвидя, что в случае толчка под движущийся автомобиль водитель не сможет экстренно затормозить и избежать удар, в результате чего Маминой будут причинены тяжкие телесные повреждения, от которых потерпевшая скончается, желая наступления смерти Маминой, дождавшись, когда автомобиль с большой скоростью будет проезжать в непосредственной близости от него, умышленно с силой толкнул двумя руками в область груди Мамину под приближающийся автомобиль, в результате чего Мамина С.В от толчка Дихтярь М.В переместилась на проезжую часть, в результате чего неустановленный легковой автомобиль совершил наезд на Мамину», - говорится в постановлении о привлечении Михаила Дихтяря в качестве обвиняемого.