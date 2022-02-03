Расследование преступление находится на контроле у главы СК. Фото: Ольга ЮШКОВА

В Екатеринбурге простились с 5-летней девочкой, которую забил до смерти отчим. Расследование преступление взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Мужчина уже арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как стало известно «Комсомольской правде», семья проживала в общежитии на улице Московской. Константин Рыжков и 21-летняя Анастасия проживали вместе последние два года, на учете в полиции пара не состояла. Соседи также положительно отзываются о паре, но большинство узнали о трагедии только после приезда полиции.

По версии следствия, девочка скончалась 28 января от черепно-мозговой травмы. Анастасия обнаружила труп дочери лишь днем, и сразу вызвала скорую помощь. Но прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть ребенка. На следующий день Константина задержали.

После трагедии мама девочки ночевала на вахте общежития. Фото: Ольга ЮШКОВА

Одна из соседок была свидетельницей следственного эксперимента. По ее словам, отчим показал, как ударил девочку об угол тумбы. Она считает, что Константин был в гневе после ссоры с женой.

- Сам он из благополучной семьи. С Настей живут уже давно. Да, иногда гуляли, понять можно - молодежь, но никто не буянил. Анастасия приехала из области, родила в 16 лет, сейчас ей 21. После смерти дочери, мать ночевала на вахте, как говорила она сама «не сможет там спать», - рассказала «КП»-Екатеринбург хозяйка соседней комнаты.

Перед уходом Анастасия сообщила соседям, что девочку похоронят 3 февраля. В общежитии считают, что девушка вернулась домой к семье.

Напомним, что в Каменском районе задержали молодую мать, которую обвиняют в убийстве 9-месячного сына. По словам родственников, девушка зарезала мальчика из-за ревности.