«Альбину просили закрывать глаза на гулянки сожителя»: близкие рассказали о матери, которая из ревности убила 9-месячного сына

У сожителя Алины раньше были проблемы с законом. Фото: соцсети

В Каменске-Уральском следователи выясняют обстоятельства убийства 9-месячного мальчика, который стал жертвой родной матери. Преступление произошло в ночь на 2 февраля в селе Клевакинское. По версии силовиков, 20-летняя Альбина Рамазанова взялась за нож, когда узнала, что ее сожитель Олег Таскин подвез до деревни соседку.

Эту версию подтвердили и родственники обвиняемой.

- Она так его любила, так его лелеяла! – рассказывает сквозь слезы родственница пары. – У нас такое горе! Никто до сих пор не понимает, как такое могло произойти! Олег подвез до соседней деревни девушку Александру. Ну и ладно! Что же теперь из-за такого убивать! Альбину часто просили закрывать глаза на его гулянки.

Сейчас Альбина находится в больнице. После убийства малыша она попыталась свести счеты с жизнью. В Следственном комитете уже заявили, что будут ходатайствовать об аресте девушки на время разбирательств.

- Сказали собрать ей вещи. Штаны, майку, обувь. Она сначала зарезала сына, потом побежала к соседям. Затем позвонила матери. Та пила всю ночь, но все-таки вызвала полицию. Олег лишь ночью вернулся и обо всем узнал, - рассказала «КП»-Екатеринбург знакомая семьи.

Один из знакомых семьи заявил, что незадолго до убийства Альбина пыталась продать сына. Фото: соцсети

Альбина и Олег живут вместе с 2018 года. В полиции отмечают, что ранее у парня были проблемы с законом. Ожидается, что нерадивую мать проверят на вменяемость. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

- Задержанная и ее спутник жизни, ранее трижды судимый за кражи, работающий скотником на местном сельхозпредприятии, в официальном браке не состояли. Мать мальчика, вероятно, осознав, что натворила собственными руками, причинила себе серьезные травмы и угодила в больницу, где врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь, - пояснил пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых.

Добавим, что в Екатеринбурге арестовали мужчину, который забил до смерти 5-летнюю падчерицу.

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