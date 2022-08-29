Евгения Ройзмана могут оставить без пробежек

Инспектор ФСИН сразу же понял, что Ройзман выехал за пределы Екатеринбурга – помог браслет, надетый на ногу политика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вслед за «Твиттером» Евгений Ройзман может лишиться еще одного любимого увлечения - бега. В отношении бывшего градоначальника полиция Москвы расследует уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ «О дискредитации вооруженных сил РФ». Арестовали Ройзмана 24 августа. В тот же день силовики провели в его квартире, фонде и музее «Невьянской иконы» обыски.

На следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Экс-мэру запретили посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, отправлять и получать почтовые и телеграфные сообщения, пользоваться средствами связи и интернетом.

Исключением могут служить случаи, когда ему нужно будет поговорить с адвокатом, представителями обвинения, судом, а также вызвать экстренные службы. Однако не прошло и половины недели, как нашла коса на камень. В субботу бывший градоначальник поехал за город, чтобы пробежаться. Но не в компании единомышленников как обычно на Плотинке. А в одиночку.

Экс-мэру запретили посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инспектор ФСИН сразу же понял, что Ройзман выехал за пределы Екатеринбурга – помог браслет, надетый на ногу политика. Политика попросили написать объяснительную. Но вопрос о дозволенности путешествовать по-прежнему остается открытым.

- У Евгения Вадимовича запрет определенных действий, а не подписка о невыезде. Де-юре он может ездить за границу и по всей России. Вероятно, ФСИН обратится в суд за разъяснением того, что можно делать Ройзману. Можно ли ему передвигаться за пределами Екатеринбурга. Иногда в этом есть необходимость. Например, привезти-увезти детей. Также мы попросили ФСИН уточнить у суда, попадают ли интервью под публичные мероприятия, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Владислав Идамжапов.

Запрет определенных действий был установлен до 29 сентября. Евгению Ройзману грозит до трех лет лишения свободы.