Инспекторы ФСИН обратятся в суд, чтобы проверить, не нарушил ли Евгений Ройзман избранную меру пресечения

От Евгения Ройзмана потребовали объяснительную Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инспекторы ФСИН планируют обратиться в суд и уточнить понятие «публичное место», чтобы установить, нарушил ли экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман избранную ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Накануне к нему пришли с требованием написать объяснительную, так как политик вышел на пробежку за территорией города.

- Пришел инспектор ФСИН требовать объяснения, почему Ройзман вчера бегал за пределами Екатеринбурга. Хотя в решении суда этого ограничения нет. Пишет объяснительную, - написал экс-редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в базу иноагентов Минюста РФ) в своем telegram-канале.

Бывшему мэру Екатеринбурга грозит до трех лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как такового нарушения со стороны Евгения Ройзмана нет. Инспектор пришел, потому что на пульт инспекции не поступил сигнал, что он вернулся домой. Инспекторы ФСИН намерены обратиться в суд, чтобы прояснить один момент: что такое «публичное место». При этом стоит уточнить, что избранная мера пресечения Евгению Ройзману не предусматривает запрет на выезд из Екатеринбурга, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Напомним, 25 августа Верх-Исетский районный суд выбрал меру пресечения экс-мэру Евгению Ройзману. Его обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ – то есть в «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации…».

Ему грозит до трех лет лишения свободы. Задержали Евгения Ройзмана у него дома в среду утром. После этого силовики провели обыски в его квартире, в подземном паркинге, в «фонде Ройзмана» и в музее «Невьянская икона».