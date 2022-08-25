Евгений Ройзман дал первое интервью после задержания

Евгению Ройзману грозит до трех лет лишения свободы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Евгению Ройзману сегодня, 25 августа, выбирают меру пресечения. Его обвиняют в дискредитации ВС России. Когда его провели в зал суда, находясь в клетке, он успел ответить на вопросы журналистов.
- Как вы провели ночь в ИВС?
- Да нормально. Вы как провели? И я так же провел.
- Допрос долго длился?
- Наверное долго. Меня приняли в 11 часов (24 августа, - Прим. Ред.). Меня не о чем допрашивать. Я не поставил ни одной подписи. Не о чем меня спрашивать.
- Если вам вместо ареста изберут «ограничение определенных действий», вы будете продолжать высказываться в Сети после решения суда?
- Слушай, ты же уступаешь дорогу автобусу не потому что ты вежливый? По обстановке (буду смотреть). Я готов к любому решению.
- Не рассматриваете вариант уехать из страны?
- Я не рассматривал этот вариант.
- Как вам в ИВС?
- После советского времени разница большая (в молодости Евгений Ройзман был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы, - Прим. Ред.). Ну и хочу сказать, что уровень ИВС, такой отменно вежливый. Причем не только со мной а в принципе.
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