Евгений Ройзман дал первое интервью после задержания

Евгению Ройзману грозит до трех лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгению Ройзману сегодня, 25 августа, выбирают меру пресечения. Его обвиняют в дискредитации ВС России. Когда его провели в зал суда, находясь в клетке, он успел ответить на вопросы журналистов.

- Как вы провели ночь в ИВС?

- Да нормально. Вы как провели? И я так же провел.

- Допрос долго длился?

- Наверное долго. Меня приняли в 11 часов (24 августа, - Прим. Ред.). Меня не о чем допрашивать. Я не поставил ни одной подписи. Не о чем меня спрашивать.

- Если вам вместо ареста изберут «ограничение определенных действий», вы будете продолжать высказываться в Сети после решения суда?

- Слушай, ты же уступаешь дорогу автобусу не потому что ты вежливый? По обстановке (буду смотреть). Я готов к любому решению.

- Не рассматриваете вариант уехать из страны?

- Я не рассматривал этот вариант.

- Как вам в ИВС?

- После советского времени разница большая (в молодости Евгений Ройзман был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы, - Прим. Ред.). Ну и хочу сказать, что уровень ИВС, такой отменно вежливый. Причем не только со мной а в принципе.

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