Обвиняемого в убийстве на Вторчермете отправили за решетку

Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу на два месяца. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве Вадима Негодаева. По версии следствия, вечером 10 июня ранее судимый житель уральской столицы ударил ножом в пах мужчину. Инцидент произошел на улице Дорожной. Через два дня пострадавший скончался в больнице.

- Ходатайство о заключении под стражу удовлетворено. Арест до 9 сентября 2022 года включительно, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе суда.

Кроме этого предполагаемый убийца попал в объекты камер видеонаблюдения в одном из магазинов.

- По уголовному делу проводятся судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, осуществлены осмотры места происшествия и предметов, допрашиваются свидетели, в том числе непосредственные очевидцы случившегося, - ранее сообщали в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что в суд передали дело Константина Рыжкова, который обвиняется в избиении до смерти 5-летней падчерицы.

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