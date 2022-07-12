В Екатеринбурге неадекват зарезал мужчину: публикуем фотографии предполагаемого убийцы

Мужчина 1989 года рождения уже был судим за тяжкое преступление. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге разыскивают мужчину, который убил человека. Преступление было совершено вечером 10 июля на улице Дорожной. Через два дня пострадавший скончался в больнице. Предполагаемому убийце 33 года, Следственный комитет опубликовал его фотографии с камер наблюдения. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

- По уголовному делу проводятся судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, осуществлены осмотры места происшествия и предметов, допрашиваются свидетели, в том числе непосредственные очевидцы случившегося, - сообщил сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

В полиции отмечают, что нападавший уже отбывал срок за тяжкое преступление.

Поиски преступника продолжаются. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 8(343)356-42-12 или 02 (102 по мобильному телефону).

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