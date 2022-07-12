Родители утверждали, что ребенок поскользнулся в ванной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Екатеринбурга Гилу Германскую, осужденную за избиение до смерти 6-летнего приемного сына, выселили из трехкомнатной квартиры на улице Колхозников. В конце 2017 года она и ее супруг Михаил забрали из детского дома Нижнего Тагила двух братьев. Младший из мальчиков – Никита скончался летом 2018-го от черепно-мозговой травмы. Для того, чтобы доказать факт издевательств над ребенком, следователям СК пришлось эксгумировать тело мальчика.

Экспертиза показала, что ребенок умер от травм, которые невозможно нанести самому себе. Однако судебные разбирательства растянулись почти на три года. В 2020 году Германскую даже оправдали, и выпустили на свободу. Но после пересмотра дела чету признали виновными и отправили за решетку. Женщине назначили 9 лет лишения свободы, Михаилу Германскому - 9 лет и 10 месяцев заключения в колонии общего режима.

Старшего брата Никиты вернули в детский дом Нижнего Тагила. Фото: из архива семьи Германских

Как стало известно «КП-Екатеринбург», поводом для выселения стала неуплата ипотеки. В начале 2022 года банк обратился в суд для принудительного выселения, но его требования оставили без удовлетворения. Поэтому весной с аналогичным требованием пришлось обращаться новым хозяевам квартиры.

- Суд решил признать Германскую утратившей право пользования жилым помещением – квартирой, выселить ее из указанного жилого помещения, - говорится в решении Чкаловского районного суда.

После этого Гила Германская заявила иск и потребовала компенсацию в рамках реабилитации, на которую она могла рассчитывать после оправдательного приговора двухлетней давности. Но и в этом ей отказали, так как она не смогла предоставить соответствующих документов.

Германским вынесли приговор 1 июня 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Германская просила возместить заработную плату и социальные выплаты, стоимость конфискованного или обращенного в доход государства имущества по приговору суда, штрафы, процессуальные издержки, взысканные во исполнение приговора, суммы выплаченные за оказание юридической помощи. А также почтовые расходы, на лечение, кредитные обязательства, на обучение детей, транспортные расходы, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Чкаловского суда.

Горе-мать пыталась обжаловать это решение, но областной суд оставил решение районного суда без изменений.

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