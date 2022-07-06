«Человека убили, а ответственных – нет»: в Екатеринбурге полицейский проигнорировал вызовы на место кровавой расправы

Мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге начали расследование в отношении майора полиции, который проигнорировал пять вызовов в ночь, когда на Химмаше южане забили до смерти 46-летнего Алексея Казанцева. 29 мая на мужчину напала толпа мигрантов, через три дня уралец скончался в больнице.

В свердловском главке полиции уже заявили, что в случае доказанности вины сотрудник будет уволен.

- Он не отреагировал на вызовы и не направил на место происшествия наряд полиции. Собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет предусмотренное законом наказание, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

По словам жены Алексея, главный подозреваемый в избиении Сунатулло Манонов успел скрыться от следствия, улетев в Таджикистан.

- Остальных южан отпустили на свободу. Следователь мне сказал: «Они же его не били». Это как так?! Они все равно соучастники! Они могли разнять их, спасти Алексею жизнь. Про полицейского, честно говоря, от вас узнала. Хорошо, что хоть кого-то накажут. Они до последнего не реагировали на вызовы, а потом перенаправили все в Росгвардию. Человека убили, а ответственных – нет, - рассказала «КП-Екатеринбург» Наталья Казанцева.

Ранее в Следственном комитете заявляли о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На данный момент в ведомстве воздерживаются от комментариев.

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