Участникам нападения грозит пожизненный срок. Фото: соцсети

Уголовное дело об убийстве 44-летнего инженера из Верхней Пышмы Анатолия Тропина признали сложным и передали в отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области. В конце апреля мужчина был жестоко избит сыном Леонидом и его подельниками. Заводчанина затолкали в багажник и вывезли в лес, где сожгли вместе с темной «четырнадцатой». Задержать отморозков удалось через неделю.

Тропина-младшего нашли в Перми, но сидевший за кражи парень быстро сдал сообщников. А потом и показал место, где убивал отца. Вместе с ним были арестованы Сергей Стяжкин, Валентин Басков и Руслан Маханов.

- 14 июня мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена до 20 октября 2022 года, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Ленинского районного суда.

Место убийства Анатолия. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Всем обвиняемым грозит пожизненный срок. По завершении расследования дело будет передано в Свердловский областной суд.

- Допрошено более 20 свидетелей, осуществлено несколько осмотров мест происшествия, обыски, осмотры изъятых вещественных доказательств, - отмечали в СК.

В полиции считают, что Леонид Тропин долго готовился к расправе над отцом. По одной из версий, у сына убитого мужчины якобы с детства остались серьезные обиды. В семье Тропиных отказываются комментировать трагедию.

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