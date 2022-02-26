«Ни одного зама и начальника»: ГИБДД Екатеринбурга осталась без руководителей

В городской ГИБДД не хватает 300 сотрудников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госавтоинспекция Екатеринбурга осталась без руководителей. Начальник городского ГИБДД подполковник Вадим Буйдалин сейчас находится на больничном, а его первый заместитель Михаил Медведев увольняется 28 февраля. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

- Обстановка в ГИБДД напряженная. Ни одного зама, ни одного начальника. Михаил Медведев увольняется с понедельника, по нему рапорт уже подписан. Его вынудили. Хотели вынудить и Буйдалина, но не смогли, - рассказал инсайдер.

По словам источника, у Буйдалина серьезное заболевание. Инсайдер заявил, что после ухода Медведева работать в городской Госавтоинспекции будет некому. Исполнять обязанности начальника ГИБДД по Екатеринбургу будет Александр Беляков, который сейчас является командиром полка ДПС.

По данным источника, у Буйдалина серьезное заболевание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых опроверг информацию, что ГИБДД Екатеринбурга остается без руководителей.

- Во-первых, у заместителя начальника ГИБДД полномочия истекают только завтра, в воскресенье. У полковника Озерова, главы УВМД по Екатеринбургу, имеется три достойных кандидата, после необходимых согласований, один из них и возглавит данное подразделение, о чем я обязательно дополнительно проинформирую общественность, — рассказал Горелых, — Во-вторых, Вадим Леонидович Буйдалин, желаю ему скорейшего выздоровления, после выхода с больничного, а это, предварительно, произойдет после 11 марта, действительно намерен уйти на заслуженный отдых, но точную дату подачи соответствующего рапорта для себя он еще не определил.

Начальник пресс-службы свердловского главка отметил, что ГИБДД Екатеринбурга работает в штатном режиме.

В ГУ МВД по Свердловской области заявили, что Начальник пресс-службы свердловского главка отметил, что ГИБДД Екатеринбурга работает в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным источника «КП-Екатеринбург», в ГИБДД не хватает 300 сотрудников. О нехватке кадров в ГИБДД стало известно еще в январе 2022 года. Также стражи порядка Свердловской области получили высокие премии под Новый год. По данным источника «КП-Екатеринбург», это произошло из-за нехватки сотрудников.

Ранее глава полиции Екатеринбурга Игорь Озеров во время отчетного выступления по итогам 2021 года перед Гордумой сообщил о том, что в городе не хватает почти тысячи сотрудников УМВД. Это почти 20% от всего численного состава городской полиции. На сегодняшний день в городской полиции трудятся почти пять тысяч человек. При этом полиции не хватает в Екатеринбурге 125 участковых.