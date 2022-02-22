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Общество22 февраля 2022 7:59

Глава полиции Екатеринбурга сообщил о нехватке кадров в УМВД

Игорь Озеров отчитался за 2021 год перед Гордумой
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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В полиции Екатеринбурга не хватает почти тысячи сотрудников

В полиции Екатеринбурга не хватает почти тысячи сотрудников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава полиции Екатеринбурга Игорь Озеров во время отчетного выступления по итогам 2021 года перед Гордумой сообщил о том, что в городе не хватает почти тысячи сотрудников УМВД. Это почти 20% от всего численного состава городской полиции.

- Некомплект составляет 19,7%, а это 972 сотрудника, - заявил Игорь Озеров, уточнив, что всего в городской полиции Екатеринбурга сегодня трудятся почти 5 тысяч человек.

Сейчас руководство УМВД занимается поиском новых сотрудников, которых берут на работу, в том числе, и после окончания учебных заведений. Кроме этого, ведется работа с военкоматами.