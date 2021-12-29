До 100 тысяч рублей: уральским полицейским выдали новогодние премии

Минимальная премия в 2021 году у полицейских составляет 30 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские Свердловской области получили высокие премии под Новый год. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в силовых структурах.

- В этом году дали очень хорошие премии. В два раза больше по сравнению с предыдущими годами, - рассказал источник.

Минимальная премия в 2021 году у полицейских составляет 30 тысяч рублей. Средний инспекторский состав под Новый Год получил около 65-70 тысяч, а руководители, начальники отделов и управления, соответственно, около 90-100 тысяч рублей.

- У кого есть официальные взыскания тем согласно приказу премию не дали, - уточнил источник.

По его словам, увеличению премии послужил большой некомплект сотрудников, который в начале года был 11%, а в конце 2021 года увеличился в несколько раз. Таким образом, начальство хочет заинтересовать сотрудников.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге из-за драки сотрудников ГИБДД всем полицейским запретили корпоративы. По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, если информация о рукоприкладстве подтвердится, последуют самые серьезные меры реагирования.