В Свердловской области зафиксировали дефицит кадров в ГИБДД

Перед Новым годом из-за нехватки кадров полицейским выдали повышенные премии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области полиция столкнулась с нехваткой кадров в ГИБДД. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
- Проблема с комплектованием в гарнизоне действительно имеется, о чем мы многократно ранее сообщали, равно как и о мерах по ее решению, - рассказал он.
Горелых отметил, что проблемы с кадрами не скрываются и всегда открыто обсуждаются. Кроме того, он пригласил уральцев в ряды полицейских.
- Пользуясь возможностью, приглашаю в ряды свердловской полиции, в том числе в подразделения ГИБДД, честных, физически подготовленных людей, желающих посвятить свою жизнь служению Отечеству в сфере правопорядка, - заявил Горелых.
Ранее источник рассказал «КП-Екатеринбург», что полицейские Свердловской области получили высокие премии под Новый год. Вознаграждение было в два раза больше по сравнению с предыдущими годами. Минимальная премия в 2021 году у полицейских составляла 30 тысяч рублей. Средний инспекторский состав получил около 65-70 тысяч, а руководители около 90-100 тысяч рублей.
При этом, по словам источника, премии увеличили из-за нехватки кадров. В начале года дефицит составлял 11%, а в конце 2021 года он увеличился в несколько раз.
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