Полиции в Екатеринбурге не хватает больше 100 участковых

Если участковый не успевает кого-то принять, номера этих людей передаются ему через дежурную часть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиции не хватает 125 участковых. Об этом на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения сообщил начальник городского УМВД Игорь Озеров.

- Мы знаем эту проблему, знаем, что у нас есть некомплект. Мы дополнительно даем участковым участки и стараемся вести прием, - рассказал он.

Озеров отметил, что ни один обратившийся в полицию гражданин не остается без внимания. Если участковый не успевает кого-то принять, номера этих людей передаются ему через дежурную часть.

В январе 2022 года стало известно, что полиция столкнулась с нехваткой кадров в ГИБДД. Также стражи порядка Свердловской области получили высокие премии под Новый год. По данным источника «КП-Екатеринбург», это произошло из-за нехватки сотрудников. В начале 2021 года дефицит составлял 11%, а в конце он вырос в несколько раз.

Вознаграждение было в два раза больше по сравнению с предыдущими годами. Минимальная премия в 2021 году у полицейских составляла 30 тысяч рублей. Средний инспекторский состав получил около 65-70 тысяч, а руководители около 90-100 тысяч рублей.