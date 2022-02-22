Екатеринбуржец, который заживо сжег отца из-за денег, избежал наказания

Убийцу задержали в день нападения, все это время он находился под стражей. Фото: Свердловский областной суд / читатель «КП»

Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение 32-летнего екатеринбуржца Никиту Пермякова. Его обвиняли в жестоком убийстве отца. Летом прошлого года Пермяков пришел в уральское отделение РАН, где облил родственника горючей жидкостью и поджег. 57-летний Юрий Пермяков, работающий энергетиком, скончался на следующий день в больнице.

Причиной расправы стали деньги с продажи квартиры, на которые рассчитывал Никита. В семье уверены, что он надеялся купить наркотики. Младшего Пермякова задержали в тот же день, но во время следствия его признали невменяемым.

- Освободить Пермякова от уголовной ответственности и применить к нему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающую психологическую помощь в стационарных условиях с интенсивным наблюдением, - огласил в решении судья Андрей Минеев.

После оглашения вердикта Пермяков заявил, что решение ему понятно.

Напомним, что принудительное лечение грозит и юной девушке, которая едва не убила 2-летнего сына ножом. Так она пыталась «изгнать из ребенка бесов».

Ранее в психбольницу отправляли сектантов, которые во время ритуала убили 8-летнего мальчика. Ребенок задохнулся от кляпа во рту.

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