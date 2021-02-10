Земфира Гайнуллина - уроженка Башкирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд поставил точку в деле об убийстве 9-летнего мальчика из Беларуси, который стал жертвой сектантов в Екатеринбурге. Речь о Иване Казанцеве и Земфире Гайнуллиной из секты «Ученики Иисуса Христа». Сын Казанцева скончался в ноябре 2019 года в результате обряда «изгнания бесов». Ребенка связали и били розгами, мальчик задохнулся из-за забитого в рот кляпа. Труп был закопан в парке в Юго-Западном микрорайоне.

Казанцева и Гайнуллину задержали при попытке бегства в Башкирии. Позже выяснилось, что у мужчины сразу три гражданства: России, Беларуси и Германии. В ходе следствия обоих признали невменяемыми.

- Жительница города Уфы создала религиозное объединение, деятельность которого была сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью. В соответствии с этим учением, женщина требовала от родителей, находившихся в религиозном объединении, подвергать детей телесным наказаниям за нарушение установленного ею порядка и правил нахождения в объединении.

Иван Казанцев систематически избивал сыновей после вступления в секту Гайнуллиной Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В декабре 2017 года женщина вовлекла в участие в религиозном объединении мужчину, который, следуя указанному учению, систематически наносил двоим своим малолетним сыновьям побои, - отметил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Александр Сапегин.

Земфира Гайнуллина на суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Освободить от уголовной ответственности Земфиру Гайнуллину, и применить к ней принудительные меры в виде лечения в филиале свердловской психиатрической больницы. Меру пресечения избрать в виде заключения под стражу на необходимый срок, - зачитала судья.

На прошлой неделе областной суд отправил Ивана Казанцева на принудительное лечение. В свое оправдание сектант лишь сказал: «Я не хотел, но так получилось».

Что же до Земфиры Гайнуллиной, то в ее обвинительном заключении были такие статьи уголовного кодекса как «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «Похищение или повреждение документов», «Истязание», а такж