Иван Казанцев был задержан в Уфе при попытке бегства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение 40-летнего участника секты «Ученики Иисуса Христа» Ивана Казанцева. Мужчина обвинялся в убийстве своего девятилетнего сына в декабре 2019 года. Его подельницей выступила лидер секты – 48-летняя Земфира Гайнуллина. Известно, что ребенок задохнулся от кляпа во рту. Мальчика связали и били во время ритуала «изгнания бесов».

- Согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством. - отмечают в прокуратуре Свердловской области.

О том, что на окраине Екатеринбурга закопали 9-летнего ребенка – силовикам сообщили по телефону доверия. Тревогу забила тетя погибшего мальчика, когда ее сестра-сектантка вернулась на родину, в Беларусь, без сыновей и мужа.

Земфира Гайнуллина руководила сектой долгие годы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи моментально вычислили, что родители приехали в Екатеринбург в начале октября из Беларуси. В уральской столице они снимали трехкомнатную квартиру на Вторчермете.

- Версия о том, что ребенка убили на «религиозной почве» стала одной из первых, - рассказал «КП» источник, знакомый с ходом расследования. – В квартире родители жили не одни. Там регулярно проходили собрания сектантов. Ребенок в чем-то провинился, и из него пытались «изгнать бесов». Чтобы он не кричал, ему заткнули рот кляпом. А дальше начали избивать плетьми. Мальчик умер от асфиксии, проще говоря, задохнулся.

После того, как тело мальчика нашли, его мать задержали. Она сразу во всем призналась. Из Беларуси ее экстрадировали в Екатеринбург. А сыщики тем временем, уже вышли на след беглого отца. Его задержали спустя сутки в Башкирии.