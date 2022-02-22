В Екатеринбурге начался суд над наркоманом, который сжег заживо отца

Юрий Пермяков скончался 8 июля на 58-м году жизни. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге начался суд над наркоманом Никитой Пермяковым, который заживо сжег своего отца Юрия Пермякова. Трагедия произошла 7 июля в здании Уро РАН в Кировском районе. По версии следствия, сын облил отца горючей жидкостью и поджег прямо на проходной. Причиной для расправы стали деньги с продажи квартиры. Никита надеялся получить свою долю, но остался не с чем.

Обвинение Николаю Пермякову предъявлено пункту «д» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». Уголовное дело рассматривается в Свердловском областном суде, но в закрытом режиме. Как рассказал «КП» осведомленный источник, младшего Пермякова признали невменяемым.

Напомним, что на прошлой неделе был вынесен приговор убийце водителя с Эльмаша.