В Екатеринбурге сын поджег главного энергетика УрО РАН прямо в институте: «Поссорились из-за квартиры»

ЧП произошло в здании на Софьи Ковалевской, 18. Фото: google.ru.maps

В Екатеринбурге 7 июля произошел трагический случай. Сын заживо сжег своего отца прямо в здании Института физики металлов им. Михеева Уральского отделения Российской академии наук.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, погибшим оказался Юрий Пермяков, занимавший должность главного энергетика института. ЧП произошло около девяти утра. В этот момент 57-летний Юрий Пермяков направлялся на работу. В фойе института его настиг 31-летний сын по имени Николай.

- Между отцом и сыном существовал конфликт. Он был связан с имущественным спором с деньгами от продажи квартиры, - рассказал осведомленный источник.

В ходе конфликта Николай достал из сумки воспламеняющуюся жидкость, которой резко облил своего отца. Затем он чиркнул припасенной зажигалкой. Сотрудник института мгновенно вспыхнул, а Николай поспешил сбежать.

К горящему мужчине бросился охранник учреждения. Он сбил пламя и вызвал для пострадавшего скорую. Юрия Пермякова увезли на неотложке с сильнейшими ожогами.

Вскоре Николая задержали оперативники.

Как рассказал источник «КП», главный энергетик скончался от полученных ожогов 8 июля в ЦГБ №1. Смерть мужчины наступила около 16 часов дня.

Сейчас сын погибшего задержан. В ближайшее время для него выберут меру пресечения. Первоначально на него было заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Но в связи с тем, что Юрий Пермяков скончался, уголовное дело переквалифицируют.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментариев по данной теме отказались.

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