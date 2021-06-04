В Екатеринбурге силовики ищут пироманку, которая заживо сожгла приятеля

По месту жительства девушка не появляется. Фото: СУ СКР

Силовики объявили в розыск 33-летнюю Анну Шехереву, которую обвиняют в особо тяжком преступлении. В чем именно подозревается девушка в Следственном комитете не раскрывают. Но, как ранее «КП-Екатеринбург» рассказывал источник в правоохранительных органах, полиция пыталась установить местоположение Анны в связи с ее возможной причастностью к жестокому убийству 23-летнего парня.

Следствие предполагает, что она облила своего знакомого воспламеняющейся жидкостью и подожгла. У пострадавшего было повреждено 60% кожи.

Как следует из недавнего сообщения СК, парень скончался.

- В ходе расследования уголовного дела об убийстве установлена возможная причастность к совершению данного преступления жительницы Екатеринбурга Анны Сергеевны Шехеревой, 1988 года рождения, которая в настоящее время скрывается от правоохранительных органов, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Следователи и полиция убедительно просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Анны Шехеревой, позвонить по телефону в Екатеринбурге: 8(343)356-42-07 или по линии «102» (02). Конфиденциальность гарантируется.