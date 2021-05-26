«Обожжено 60% тела»: в центре Екатеринбурга пироманка сожгла своего знакомого

ЧП произошло рядом с этим домом. Фото: google карты

В Екатеринбурге 23-летний парень едва не погиб от рук своей приятельницы. Женщина облила его воспламеняющейся жидкостью и подожгла. Пострадавшего доставили в больницу с ожогами второй степени.

ЧП произошло в понедельник рядом с домом по адресу Луначарского,185. Компания из трех человек выпивала на улице.

- По предварительным данным, 33-летняя женщина облила своего знакомого «морилкой» и подожгла. Мужчина был госпитализирован. Он получил термический ожог тела и лица. Кожа повреждена на 60% тела, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Наш собеседник уточнил, что третий участник уличного застолья не смог дать внятных пояснений и объяснить, почему женщина решила сжечь своего знакомого. Дело в том, что мужчина в этот момент был сильно пьян.

По факту произошедшего завели уголовное дело о попытке убийства. Пока полиция не смогла найти подозреваемую. Дома она отсутствует.

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