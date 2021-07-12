Сыну энергетика УрО РАН, который заживо сжег отца, предъявили обвинение по неожиданной статье

Юрий Пермяков скончался 8 июля на 58-м году жизни. Фото: читатель "КП"

Кировский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал 31-летнего Николая Пермякова. По версии следствия, он облил собственного отца воспламеняющейся жидкостью и поджег.

ЧП произошло 7 июля в холле Института физики металлов им. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, где погибший работал главным энергетиком. Николай Пермяков настиг своего отца в момент, когда он шел на работу. Юрий Пермяков скончался на следующий день в больнице.

Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, причиной конфликта между отцом и сыном стали деньги, вырученные от продажи квартиры. Один из коллег Юрия Пермякова рассказал, что его сын страдал от наркозависимости.

В СК, который занимается расследованием гибели главного энергетика, от комментариев по поводу произошедшего отказываются. Между тем, в Кировском районном суде «КП» рассказали, что несмотря на то, что Юрий Пермяков скончался, его сын по-прежнему проходит по делу о покушении на убийство. Обвинение Николаю Пермякову предъявлено по части 3 статьи 30, пункта «д» части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).