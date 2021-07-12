Сына, который поджег отца-энергетика УрО РАН из-за квартиры, отправили в СИЗО: убивал с особой жестокостью

Главный энергетик скончался на 58-м году жизни. Фото: читатель "КП"

Кировский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал 31-летнего Николая Пермякова. По версии следствия, он облил собственного отца воспламеняющейся жидкостью и поджег.

Напомним, ЧП произошло 7 июля в холле Института физики металлов им. Михеева Уральского отделения Российской академии наук. В то утро Юрий Пермяков шел на работу, в этот момент его настиг сын. В ходе перепалки Николай достал из принесенной с собой сумки воспламеняющуюся жидкость, облил ей отца и поджог. После этого он сбежал, а горящего сотрудника института потушил охранник. Он же вызвал скорую. К сожалению, врачам не удалось спасти Юрия Пермякова. На следующий день он скончался.

ЧП произошло в холле здания, расположенного на Софьи Ковалевской,18 Фото: Евгений СТОЯНОВ

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, конфликт между отцом и сыном произошел из-за денег от продажи квартиры. Позже эту информацию «Комсомолке» подтвердил знакомый семьи. Он же рассказал о пагубной зависимости Николая Пермякова.

В институте металлов выражают скорбь по поводу смерти коллеги. Фото: читатель "КП"

- По ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. То есть, по 6 сентября 2021 года, - рассказали «Комсомолке» в Кировском районном суде.

Несмотря на то, что главный энергетик института металлов скончался в больнице, его сын по прежнему проходит обвиняемым по делу о попытке убийства. Его обвиняют по части 3 статьи 30, пункта «д» части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).

Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет. В ведомстве от комментариев по поводу произошедшего отказываются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Были проблемы с наркотиками»: подробности убийства энергетика УрО РАН, которого поджег сын из-за квартиры. Николай достал воспламеняющуюся жидкость и облил ей Юрия Пермякова. Это произошло прямо в фойе института физики металлов (подробнее)

В Екатеринбурге сын поджег главного энергетика УрО РАН прямо в институте: «Поссорились из-за квартиры». Юрий Пермяков скончался в больнице от полученных ожогов (подробнее)