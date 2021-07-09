«Были проблемы с наркотиками»: подробности убийства энергетика УрО РАН, которого поджег сын из-за квартиры

ЧП произошло в здании, расположенном на Софьи Ковалевской,18 Фото: Евгений СТОЯНОВ

«КП-Екатеринбург» стали известны новые подробности гибели Юрия Пермякова, главного энергетика Института физики металлов им. Михеева Уральского отделения Российской академии наук. Напомним, ЧП произошло 7 июля прямо в стенах учреждения.

По информации источника «Комсомолки» в силовых структурах, 31-летний неработающий сын Юрия Пермякова Николай, подкараулил отца, когда тот шел утром на работу. В фойе института между ними произошел конфликт. В какой-то момент сын достал из сумки принесенную с собой воспламеняющуюся жидкость и облил ей отца, а затем поджог.

От полученных ожогов Юрий Пермяков скончался на следующий день.

По словам нашего собеседника, конфликт между отцом и сыном произошел из-за денег от продажи квартиры.

Официально информацию о гибели Юрия Пермякова не комментируют ни в СК, ни в Институте физики металлов.

«Комсомолке» стали известны некоторые подробности конфликта между отцом и сыном.

- Мама Николая на протяжении многих лет живет в Чехии. Семья Пермяковых - достаточно обеспеченная, имеет три квартиры. Недавно они продали одну из них, - рассказывает «КП» знакомый семьи. - Отношения между Юрием Викторовичем и Николаем были натянутыми. Дело в том, что его сын был наркозависимым. После продажи квартиры он настаивал на том, чтобы отец отдал ему долю. Но Юрий Викторович поставил условие, чтобы сын сначала вылечился от наркозависимости в клинике, но в планы Николая это не входило.

Один из сотрудников Института физики металлов рассказал «КП» подробности поджога.

- Перед тем как облить отца бензином (а судя по запаху это был он), Николай сбросил с себя куртку. Возможно, боялся загореться сам, - предположил сотрудник института.