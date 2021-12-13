Прокуратура требует отправить в психбольницу свердловчанку, изрезавшую двухлетнего сына

На женщину заведено уголовное дело за покушение на убийство малолетнего. Фото: СК по Свердловской области

В Екатеринбурге прокуратура отправила в суд дело 25-летней женщины, которая под наркотиками изрезала своего двухлетнего сына ножом. Надзорное ведомство требует отправить мать на принудительное лечение.

- Согласно заключению комиссии экспертов, женщина страдает хроническим психическим расстройством, препятствующим ей осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, - говорится в сообщении прокуратуры.

На женщину заведено дело по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). По данным источника «КП-Екатеринбург», возбудить дело за наркотики не удалось. У женщины не было при себе запрещенных веществ, так как она все их употребила.

По данным следствия, 12 августа 2021 года женщина под действием наркотиков кухонным ножом не меньше трех раз ударила в область верхних конечностей сына. Также она нанесла не меньше трех ударов в область туловища спящему ребенку.

Мальчик получил два колото-резаных ранения мягких тканей передней брюшной стенки, резаные раны мягких тканей в области правого и левого предплечья. Врачам удалось его спасти.

Женщину с неадекватным поведением заметил охранник ЖК «Чемпион парк». Полицейским она заявила, что в ее ребенка «вселились бесы». Она призналась в убийстве. Отец ребенка рассказал, что весной 2021 года поведение женщины резко изменилось. Кроме того, она начала называть себя «ангелом света».

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