Дома Анастасию ждет маленький сын. Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

После пропажи туристки на Урале СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Как выяснилось, Анастасия Пыхтеева приехала в Михайловск из Перми 29 мая. Она оставила свой Renault Sandero на городской плотине, а затем добралась до Нижних Серег, откуда начала сплав по реке Серга на байдарке.

Анастасия должна была добраться до седа Аракаево. Туда женщина так и не добралась.

- С данной ситуации следствием СКР принято решение о необходимости выяснения всех обстоятельств исчезновения пропавшей именно в рамках возбужденного уголовного дела, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Для более качественного прочёсывания лесного массива используется беспилотник, который с высоты птичьего полёта анализирует квадраты возможного местонахождения женщины. Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

Из Екатеринбурга в Нижние Серги выехала группа сыщиков уголовного розыска, чтобы оказать помощь коллегам из местного ОВД.

- Создана и работает несколько групп розыска, подключены волонтёрские организации, применяется шесть плавсредств, при помощи которых обследуется акватория реки Серга, где предполагается, что могла пропасть путешественница, - пояснил пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых.

Ранее стало известно, что силовикам удалось отследить последний сигнал сотового Анастасии. В Михайловск продолжают съезжаться волонтеры из Екатеринбурга и Перми. В поисках принимают участие старшие братья туристки.

- По словам очевидцев, женщину видели вечером 29 мая во время сплава по реке Серга. Сначала около 16:20, а потом вечером, когда она разбивала лагерь. Удалось отследить последний сигнал мобильного телефона, то есть когда устройство было еще в зоне доступа. Сейчас туда направляется поисковая группа, - отметил инсайдер «КП».

Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

Напомним, что два дня назад по банковской карте Анастасии в Нижних Сергах были куплены продукты и коньяк. Полиция выясняет, кто расплачивался в магазине.

ВАЖНО

Всех, кто может располагать сведениями об обстоятельствах таинственного исчезновения разыскиваемой женщины, в том числе конфиденциально, проинформировать органы полиции по круглосуточному телефону доверия регионального главка МВД: 8(343)358-71-61»

кто может располагать сведениями об обстоятельствах таинственного исчезновения разыскиваемой женщины, в том числе конфиденциально, проинформировать органы полиции по круглосуточному телефону доверия регионального главка МВД: 8(343)358-71-61»