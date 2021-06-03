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Происшествия3 июня 2021 9:32

Полиция отследила последнее местоположение пропавшей на Урале туристки

По словам очевидцев, Анастасию Пыхтееву видели вечером 29 мая во время сплава по реке Серга
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Дома Анастасию ждет трехлетний сын. Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

Дома Анастасию ждет трехлетний сын. Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

Полиция отследила последний сигнал мобильного телефона пропавшей в Свердловской области 35-летней жительницы Перми Анастасии Пыхтеевой. Об этом «Комсомолке» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Лес в районе Михайловска прочесывают кинологи, с воздуха работают квадрокоптеры.

Автомобиль Анастасии Renault Sandero был найден у водохранилища.

- По словам очевидцев, женщину видели вечером 29 мая во время сплава по реке Серга. Сначала около 16:20, а потом вечером, когда она разбивала лагерь. Удалось отследить последний сигнал мобильного телефона, то есть когда устройство было еще в зоне доступа. Сейчас туда направляется поисковая группа, - отметил инсайдер «КП».

Анастасия ходит в походы с 18 лет. Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

Анастасия ходит в походы с 18 лет. Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

Ранее в свердловском главке полиции отмечали, что Анастасия должна была выйти на связь еще 30 мая. Родственники обратились в полицию лишь 2 июня. Помимо этого есть и тревожная информация о том, что два дня назад по банковской карте Пыхтеевой в Нижних Сергах покупали продукты и коньяк.

- Сейчас устанавливается, кто был в роли покупателя, - рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Дома Анастасию ждут старшие братья, мать и трехлетний сын.

ВАЖНО

Если вы располагаете сведениями о возможном местонахождении Анастасии, сообщите об этом по круглосуточному телефону доверия свердловского полицейского главка (конфиденциальность гарантируется): +7 (343) 358-71-61.

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