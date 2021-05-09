Как прошел Парад Победы 9 мая 2021 года в Екатеринбурге

Парад начался в 10 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столица Урала готовилась к этому несколько недель. Благодаря утренним и ночным репетициям Парад Победы 2021 в Екатеринбурге прошел, можно сказать, идеально. Официально начинался он в 10.00. Но жители Екатеринбурга начали собираться на площади 1905 года еще за полтора часа до того. И не зря.

Погода была хорошая, а к тому же перед самим парадом на центральной площади города была организована театрализованная автоэкспозиция «Долгий путь Победы» - по проспекту Ленина проезжали машины с платформами, на которых были установлены декорации.

Одна из платформ театрализованной автоэкспозиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа на них показывали сцены из основных этапов войны. Одежда на артистах была максимально аутентичная — пилотки, шапки-ушанки, ватники и брюки галифе.

- Каждый артист изображал собирательный образ героя-фронтовика: девушку-радистку и зенитчицу, партизана, матроса, политрука, поднимающего батальон в атаку, а также лыжника в маскировочных халатах, - уточняют в пресс-службе Центрального военного округа.

После этого по проспекту Ленина прошли верхом на лошадях 11 всадников, одетых по форме казачьих кавалерийских формирований времен войны. В руках у всадников были боевые знамена воинских частей, сформированных на Урале.

Всадники, одетые по форме казачьих кавалерийских формирований времен войны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двигались по главной площади города и автомобили с ветеранами Великой Отечественной войны. Среди них, например, был Дмитрий Суворов, мотоциклист-разведчик, который одним из первых ворвался в Минск во время Белорусской наступательной операции «Багратион». Он провез копию знамени Победы.

Вскоре после этого на трибуне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем Победы.

Парад Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Великая Победа досталась великой ценой. В то же время она стала символом героизма, исполинской силы и несокрушимости духа нашего народа. И мы стремимся быть достойными наследниками этого бессмертного подвига, - сказал Евгений Куйвашев. - Мы равняемся на наших земляков-героев. На тех уральцев, кто сражался под Москвой и Ржевом, бил врага на Курской дуге и в Сталинграде, освобождал Европу и брал Берлин. На тех, кто создал легендарный Уральский добровольческий танковый корпус. Кто в трудовом тылу без сна и отдыха ковал оружие победы. Уральские оборонные предприятия приняли и передают из поколения в поколение эту эстафету трудовой доблести.

Парад Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следом на площадь вынесли флаг Российской Федерации и Знамя Победы, что ознаменовало собой начало парада. Играла «Священная война». После того, как командующий ЦВО объехал парадный строй, он также выступил на трибуне.

- Семьдесят шесть лет назад закончилась Великая Отечественная война, но память о ней никогда не померкнет в веках! - сказал Александр Лапин, командующий войсками Центрального военного округа. - Она передается от поколения к поколению — от родителей к детям, от сердца к сердцу. И главной силой, которая объединяет всех нас, является любовь к Родине, к дому, к своей семье. Эти ценности были главными в годы войны, незыблемо сохраняются в наши дни. Мы всегда будем помнить, что именно наши деды и прадеды сорвали бесчеловечные планы Гитлера и не позволили фашистам завладеть миром.

Парад Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого начался уже сам парад. Первыми на площадь вышли около 20 парадных расчетов, которые состояли из примерно 2,5 тысяч человек. Причем воспитанники Екатеринбургского суворовского училища и девушки-курсанты Уральского института МВД участвовали в параде войск впервые.

Еще в парадном строю можно было увидеть расчеты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и военной полиции, а также сотрудников ГУФСИН и МЧС.

Парад Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

А затем к площади приблизилась механизированная колонна. Возглавлял ее танк Т-34. В исторической «коробке» двигалось около 15 машин. Среди них - бронетранспортеры БТР-152 и БТР-40, реактивная система залпового огня БМ-14, грузовой автомобиль ГАЗ-АА...

После на площадь 1905 года выехали и современные образцы. На корпусах бронетехники, кстати, можно было увидеть прикрепленные к ним портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Ну а в 10.50 над городом стал разноситься гул авиационных двигателей. В этом году в авиационной части парада приняли участие крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ-5-1, ударные вертолеты Ми-24П, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26.

Парад Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в небе можно было увидеть пассажирский турбореактивный самолет Ту-134УБЛ, самолеты-разведчики Су-24МР, истребители бомбардировщики Су-34 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Кстати, в самолетах и вертолетах пролетела копия знамени Победы, а также примерно 100 фотографий ветеранов Великой Отечественной войны из Бессмертного полка. Завершился Парад Победы плац-концертом от роты почетного караула.

Парад Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парад Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парад Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парад Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парад Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парад Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парад Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

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