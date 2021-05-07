Генеральная репетиция парада в Екатеринбурге 7 мая: как это было

Во время генеральной репетиции по площади 1905 года прошли около 20 парадных расчетов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 7 мая прошла генеральная репетиция военного парада, посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Открывала главную тренировку военных театрализованная автоэкспозиция «Долгий путь Победы», рассказывающая об основных этапах войны и представляющая собирательные образы героев фронтовиков: от радиста до лыжника в маскхалате.
Курсантки академии МВД впервые участвовали в параде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Впервые в параде участвовала конница. 11 всадников в казачьей форме прошлись по главной площади города с боевыми знаменами частей, сформированных на Урале в годы войны.
Во время генеральной репетиции по площади 1905 года прошли около 20 парадных расчетов общей численность около 2,5 тысяч человек. Также дебютантами парада стали воспитанники Екатеринбургского суворовского училища и девушки-курсанты Уральского института МВД.
Открывала главную тренировку военных театрализованная автоэкспозиция «Долгий путь Победы»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Парад открылся под трехкратное армейское «Ура!», гимн Российской Федерации и слова: «Слава народу-победителю!».Принимал парад командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Командующим парадом назначен генерал-лейтенант Юрий Петров.
На главную площадь вышла современная и историческая техника
Фото: Алексей БУЛАТОВ
После завершения пешей части парада на брусчатку площади 1905 года вышла механизированная колонна. В составе задействовали больше 100 единиц современной и исторической техники, возглавил ее легендарный танк Т-34. Также историческая техника будет представлена бронеавтомобилями БА-64, бронетранспортерами БТР-152, БТР-40, фронтовыми грузовиками ГАЗ АА «полуторка» и «Студебеккер», военными мотоциклами МВ-650.
В составе задействовали больше 100 единиц современной и исторической техники
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Среди новинок техники впервые показали боевые машины поддержки танков БМИТ-2 «Терминатор», зенитный ракетный комплекс средней дальности Бук-МЗ и бронированные комплексные аппаратные связи П2З0Т на базе бронеавтомобилей «Тигр».
Наиболее интересной стала завершающая часть парада. В небе над уральской столицей пролетел крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, модернизированные транспортно-боевые Ми-8МТВ5-1, ударные вертолеты Ми-24П, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, пассажирский турбореактивный самолет Ту-134УБЛ, самолеты-разведчики Су-24МР, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.
Наиболее интересной стала завершающая часть парада
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В самолетах и вертолетах над главной площадью уральской столицы пролетела копия знамени Победы, а также знамена и около 100 фотографий бессмертного полка. С воздуха ветеранов Великой Отечественной войны поздравил командир экипажа вертолета Ми-26, возглавляющего авиационный парадный строй.
В самолетах и вертолетах над главной площадью уральской столицы пролетела копия знамени Победы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Генеральную репетицию парада завершило дефиле военнослужащих роты почетного караула ЦВО.