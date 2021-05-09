Парад Победы 2021 в Екатеринбурге: онлайн-трансляция

Перед 9 мая в Екатеринбурге прошло несколько репетиций парада. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня исполнилось ровно 76 лет с того момента, как закончилась Великая Отечественная война. По традиции в честь этого события в Екатеринбурге, как и во многих других городах нашей страны, проходит Парад Победы. В отличие от прошлого года, в этот раз коронавирус не помешал провести его именно 9 мая. Из того, что запланировано, лишь акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

В 10.00 у площади 1905 года на проспекте Ленина начнется торжественная часть с открытием парада. После этого ориентировочно в 10.20 по главной улице города начнут идти пешие колонны военнослужащих — порядка двух тысяч человек.

Затем начнется движение механизированной колонны. Во главе ее будет двигаться танк Т-34, участвовавший в сражениях Великой Отечественной войны. За ним пойдут другие образцы исторической военной техники. А уже далее — современные образцы.

Примерно в 10.50 все жители города услышат шум авиационных двигателей — над площадью 1905 года начнется воздушная часть парада. В ней участвуют военные самолеты и вертолеты.

Уже вечером в 22.30 начнется праздничный салют. Корреспонденты «Комсомольской правды» рассказывают о том, как Екатеринбург отмечает 76-летие Победы.