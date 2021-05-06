На снимке БМПТ «Терминатор». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Год назад из-за пандемии коронавируса в Екатеринбурге полноценного парада на 9 мая не случилось. Но в этот раз он все-таки пройдет как надо. В День Победы по проспекту Ленина мимо площади 1905 года будут маршировать колонны военнослужащих и двигаться военная техника. Рассказываем, что именно можно будет увидеть.

Парад 9 мая начнется в 10.00. По традиции первыми на проспект Ленина выйдут парадные расчеты. Больше двух тысяч военнослужащих и курсантов, солдат и офицеров разных родов войск пройдут синхронным маршем по главной улице города. Будут и мотострелки, и юнармейцы, и бригады связи, и военнослужащие железнодорожных соединений и парадный расчет военной полиции, а также сотрудники ФСИН, курсанты МЧС, и представители военно-воздушных сил. Кстати, зрители увидят не только статных мужчин в форме, но и прекрасных женщин военнослужащих. А дальше будет двигаться военная техника, которую в рамках парада разделяют на несколько так называемых «коробок».

1. Движение механизированной колонны на параде Победы в Екатеринбурге откроет «коробка» с исторической техникой. А во главе ее, как водится, пойдет настоящий участник Великой Отечественной войны – танк Т-34. Образец, который мы увидим 9 мая, входил в Уральский добровольческий танковый корпус, который создавался благодаря взносам простых жителей, а также безвозмездному труду рабочих сверх плана. История нашего города, например, помнит, как первоклассница Мара Колева убедила всю свою школу собрать деньги на постройку танка «Школьник Свердловска». Танк, который мы увидим на параде, тоже создавался общими усилиями. Он участвовал в сражениях в Праге 9 мая 1945 года при прорыве Манесова моста.

Танк Т-34. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За ним в «коробке» будет двигаться еще 15 исторических образцов военной техники. Сначала пойдут советские бронетранспортеры БТР-152 и БТР-40, которые создавались сразу после войны. Далее будет двигаться Советская реактивная система залпового огня БМ-14, выпускавшаяся в 50-х, и знаменитая «полуторка» - грузовой автомобиль ГАЗ-АА, выпускавшийся еще в 30-е, до войны. А вслед за ним пойдет грузовик «Студебекер» и легкий бронеавтомобиль БА-64, на котором в годы войны проводилась разведка. Словно в качестве обрамления в исторической коробке будет двигаться шесть отечественных мотоциклов с колясками, выпущенных еще в годы Великой Отечественной войны.

2. Начиная со второй «коробки» будет двигаться уже современная техника. В каждой коробке первой машиной будет двигаться ГАЗ-2330 «Тигр» - это российский бронеавтомобиль повышенной проходимости. После него во второй «коробке» пойдут танки. Четыре Т-72 в двух разных модификациях, а также Т-80. Замыкает коробку техника, которая в парадах Победы в Екатеринбурге еще не участвовала – две БМПТ (Боевые машины поддержки танков). Их еще называют «Терминаторами». Такая техника в боевых действиях может уничтожать и доты, и дзоты, а также подавлять все силы противника, способные навредить танку.

БМПТ «Терминатор» Фото: Алексей БУЛАТОВ

3. Третья «коробка» также посвящена бронетехнике. После «Тигра» будут двигаться два БМП-3, предназначенных для транспортировки военнослужащих. А далее шесть бронетранспортеров БТР-82 АМ.

БМП-3 Фото: Алексей БУЛАТОВ

4. В четвертой «коробке» на площадь 1905 года выйдут две самоходные гаубицы «Мста-С», способные поражать цели, расположенные от них на расстоянии в 24 километра. Следом выйдут два самоходных миномета «Нона-СВК», а за ними два КамАЗа с пристегнутыми к ним гаубицами «Мста-Б» и два Урала-4320 с противотанковыми пушками «Рапира». Посмотреть в этой «коробке» можно будет и на реактивную систему залпового огня «Град», а также на буксируемый минометный комплекс «Сани» и два ракетных комплекса «Искандер», предназначенных для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника.

Самоходная гаубица «Мста-С». Фото: Алексей БУЛАТОВ

5. Еще одну «премьеру» можно будет увидеть в пятой «коробке». Сразу после «Тигра», что движется во главе, пойдут два зенитно-ракетных комплекса «Бук-М3». Для парада их специально привезли из Западной Сибири. После них пойдет зенитно-ракетная система С-400 «Триумф». Такая, кстати, недавно заступила на боевое дежурство на Урале, и теперь она защищает воздушные рубежи нашей страны. Крайними в этой коробке будут двигаться два ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-1С».

Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

6. Шестая «коробка» посвящена уже машинам, которые не участвуют в боевом столкновении напрямую, но могут сильно усложнить жизнь армии вероятного противника. Здесь можно будет увидеть два комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», две мобильных радиорелейных станции Р-431 АМ, а также две унифицированных командно-штабных машины Р-149МА1 и две машины П-230Т, которые обеспечивают связью пункт управления командующего войсками.

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-4». Фото: Алексей БУЛАТОВ

7. В седьмой «коробке» можно будет увидеть две разведывательные химические машины РХМ-6, созданные на базе бронетранспортера БТР-80, а также четыре тяжелых огнеметных системы «Солнцепек» и две дымовых машины ТДА-3, который могут скрыть за плотной завесой и людей, и технику.

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек». Фото: Алексей БУЛАТОВ

8. Одна из самых коротких «коробок». Не считая «Тигра» во главе, состоит всего из двух видов техники – двух буксирно-моторных катеров БМК-МО и двух ПП-205, которые используются для создания и содержания паромных и мостовых переправ. Если сильно упростить, то в кузове этой техники находится сложенный фрагмент понтонного моста. Несколько таких машин могут соорудить из них полноценную переправу, соединяющую берега.

ПП-205, который используются для создания и содержания паромных и мостовых переправ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9. В девятой «коробке» можно будет увидеть технику военной полиции. Это два УАЗ «Патриот» и четыре бронеавтомобиля повышенной защищенности «Тайфун-К».

Бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун-К». Фото: Алексей БУЛАТОВ

10. Это вторая короткая «коробка». Только в этот раз в нее входит бронетехника. Так, здесь можно будет увидеть две боевых машины десанта БМД-4, которые способны передвигаться хоть по земле, хоть по воде. Такую машину можно сбрасывать в зону проведения боевой операции сразу с экипажем. В эксплуатации она лишь с 2016 года и помимо двигателя мощностью в 500 лошадиных сил оборудована пулеметом, двумя пушками и установкой для отстрела дымовых гранат. Также в «коробке» пойдут два бронетранспортера БТР-МДМ, каждый из которых за раз может перевезти 13 десантников. Она тоже способна передвигаться по воде, и также может выстреливать дымовые гранаты, создающие плотную завесу для маскировки.

11. Предпоследняя «коробка» одна из самых длинных. В ней, в отличие от остальных, будет двигаться целых девять «Тигров». Причем два из них – военной полиции. Еще два с мотовездеходами и еще два со снегоходами. А далее пойдут машины УАЗ «Пикап» и бронированный Урал-4320.

«Тигр» со снегоходом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

12. Заключительная «коробка» состоит из машин, необходимых для поддержания военной техники в боеспособном состоянии. В нее входит два топливозаправщика АТЗ-12-10-63501, две ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, а также автоцистерна АЦ-14 для хранения горючего.

Ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЫСОКО НАД ЗЕМЛЕЙ

Парад Победы пройдет 9 мая не только на земле, но и в небе. Воздушная часть начнется примерно в 10.50.

14 единиц авиационной техники пролетит над столицей Урала. Среди них крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26, а также ударные Ми-24П, транспортно-боевые Ми-8МТВ5-1, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, пассажирский самолет Ту-134, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолеты-разведчики Су-24МР и истребители-бомбардировщики Су-34.