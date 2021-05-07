76 лет Победе: как жил Свердловск во время войны

Новогодний спектакль для детей, который устроили в ТЮЗе в годы войны. Фото: из архивов Театра юного зрителя в Екатеринбурге

9 мая исполняется ровно 76 лет с того момента, когда была окончена одна из самых страшных войн в истории человечества. Беда была общая, но каждый город нашей страны пережил ее по-своему. «Комсомолка» рассказывает, как военные годы переживал Свердловск.

ТЮЗ ДАРИЛ ДЕТЯМ СКАЗКУ

Здание, в котором сегодня размещается учебный театр Екатеринбургского театрального института (ЕГТИ), появилось еще в середине XIX века. Изначально здесь располагалось Общественное собрание города – что-то вроде клуба, где купцы, офицеры, чиновники и интеллигенция могли пообщаться, почитать прессу и потанцевать. Тогда же позади здания разбили маленький сад, где часто назначали свидания влюбленные.

После революции дом перешел профсоюзу работников железной дороги и стал именоваться клубом имени Вайнера. Но суть осталась прежней. Тут проводили свой досуг горожане. С годами в саду за домом появился мюзик-холл, танцплощадка, бильярдная и ресторан со сценой, на которой выступал Леонид Утесов. В 1937 году здание передали Театру юного зрителя.

В этом здании сейчас учебный театр ЕГТИ, а в годы войны здесь работал Театр юного зрителя. Фото: Государственный архив Свердловской области

В тяжелые годы войны здесь по-прежнему звучала музыка, шли спектакли... И это не смотря на то, что труппы работали не в полном составе - многих актеров забрали выступать в концертных фронтовых бригадах. Особенно запомнилась городу постановка декабря 1941 года. В первую военную зиму, в дни, когда защитники Москвы перешли в контрнаступление, маленькая труппа ТЮЗа решила, что нельзя оставлять малышей без Деда Мороза.

- Актеры шли на риск, потому что на постановку нужны были деньги, и за любую лишнюю трату могли очень строго наказать. Даже елку нарядить было сложно, - рассказывали «Комсомолке» в ТЮЗе. - Костюмы и игрушки делали своими руками из подручных материалов. Актеров не хватало, некоторые роли играли малыши из детской студии театра.

Благодаря актерам Театра юного зрителя, даже в голодное и суровое время дети не забыли, что такое сказка. После Победы пьесы для малышей здесь играли вплоть до 1977 года, а затем ТЮЗ переехал в новое современное здание на улице Карла Либкнехта.

ПИСЬМА С ФРОНТА

Когда говорят о том, что Екатеринбург это столица конструктивизма, подразумевают, в том числе, и здание, которое известно, как Главпочтамт. В 1933-м здесь находился Дом связи. Проект составили два архитектора: Константин Соломонов из Москвы и Вениамин Соколов из Санкт-Петербурга. О строительстве тогда писали все советские газеты. Особенно они любили рассказывать о внешнем виде здания, которое своей формой должно было напоминать трактор. У Дома связи изначально была стеклянная крыша, чтобы экономить на освещении. А еще – интересная деталь – когда здание только появилось, его сотрудники часто путались и не могли понять, как с одного этажа попасть на другой. Дело в том, что внутри было шесть лестниц, которые соединяли между собой этажи не всегда очевидным образом. Одна лестница, например, могла с третьего этажа привести сразу на шестой. Сотрудникам нередко приходилось плутать, прежде чем попасть на нужный им этаж.

Главпочтамт. Фото: Государственный архив Свердловской области

Когда началась война, почти все машины, развозившие почту, были отправлены на фронт. Чтобы облегчить труд почтальонов, в городе был запущен специальный трамвайный маршрут. Он доставлял письма и посылки с железнодорожного вокзала к Дому связи.

Оттуда уже почтальоны доставляли письма по другим отделениям – летом везли на тележках, зимой тащили на санках. А уже из отделений почтальоны разносили письма по домам. В годы войны привычных почтовых ящиков еще не было, поэтому каждое письмо вручалось лично в руки. Чаще всего это были письма от сыновей и мужей, ушедших на войну – те самые фронтовые треуголки.

Помимо почтальонов в Доме связи работали детские ясли, городская телефонная станция, радиотеатр на 800 мест, классы кружков и даже спортивный зал.

Сейчас, спустя 76 лет после Победы, здание Главпочтамта до сих пор является одной из главных архитектурных доминант на проспекте Ленина у площади Труда.

НА ВОЙНУ УХОДИЛИ ЧЕМПИОНЫ

Историки и архитекторы говорят, что городской пруд Екатеринбурга сейчас выглядит точно так же, как и в 1723 году, когда был основан город. Но это не совсем так. Там, где в XVIII веке был деревянный сруб, в XX веке появился гранит. Кроме того в 1963 году Плотинку реконструировали, за счет чего каменный берег стал на 15 метров врезаться в водную гладь.

А вот белые гипсовые статуи спортсменов, которые видны на снимке, из той эпохи, когда наш город принимал эвакуированные предприятия. Появились эти скульптуры в 1930-е и прошли через всю войну, напоминая гражданам о мирном времени. Они могли бы стоять и сейчас, да деревянный каркас внутри не выдержал из-за чего фигуры стали рассыпаться.

Набережная городского пруда Екатеринбурга. Фото: Государственный архив Свердловской области

Вдалеке слева можно разглядеть Дом физкультуры клуба «Динамо», также известный как дом-кораблик. Это, как и Главпочтамт, один из памятников конструктивизма нашего города. Его построили в 1934 году, чтобы он как бы шел по городскому пруду. На воде даже был одно время установлен фонтан, символизирующий волны, расходящиеся от дома-кораблика.

Здесь знакомились со спортом свердловские мальчишки и девчонки. И когда пришла война, многие чемпионы и рекордсмены-воспитанники Свердловской организации «Динамо» ушли на фронт и не вернулись. В память об этом, на одной из белых стен была установлена мраморная табличка. На ней десять имен и слова: «Вечная слава павшим в боях спортсменам-динамовцам».

СОЛДАТ ПРОВОЖАЛИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Площадь 1905 года. За исключением некоторых деталей, вроде памятника Ленину (он появился лишь в 1957-м, - Прим. Ред.), в годы войны она выглядела примерно так же, как и сейчас. Отсюда на фронт уходили молодые ребята, которых призвали в армию – из них больше 41 тысячи так и не вернулись. Сюда привозили рабочих эвакуированных из западных регионов предприятий... Здесь прохожие вслушивались в военные сводки, которые зачитывал Левитан – динамики были установлены на здании городской администрации. А сам Левитан зачитывал их в подвале одного из домов неподалеку (только об этом тогда еще никто в Свердловске не знал).

По каменной брусчатке прогуливались детская поэтесса Агния Барто и писательница Мариэтта Шагинян, сценарист Лев Кассиль и литературовед Леонид Гроссман… Можно долго перечислять имена тех, кто в те годы отвечал за нашу культуру и кого на время войны взял к себе Свердловск.

Город принимал раненых солдат – лишь за осень 1941 и зиму 1942 года к нам с фронта прибыло 50 тысяч бойцов, нуждавшихся в лечении. На базе школ оперативно разворачивались госпитали. Один из них, например, разместился в здании современной Гимназии №9, что через дорогу от площади 1905 года.

Площадь 1905 года. Фото: Государственный архив Свердловской области

Росли новые районы вокруг эвакуированных предприятий. Развивался и город, несмотря на тяжелое время. Вот, например, как об этом писали местные газеты в апреле 1943-го:

«Город строится. Вырастают корпуса новых предприятий, рабочие поселки. В минувшем году жилая площадь Свердловска увеличилась на 70 000 кубических метров. На улице Быкова сооружается прекрасный дворец для детей железнодорожников. Построен завод холодного асфальта, проложены новые трамвайные линии, новая водопроводная сеть. В 1944 году наш город станет еще лучше. Три новых трамвайных линии перережут его улицы, расширится троллейбусное сообщение, будет построено три больницы и несколько бань. Асфальт зальет центральную часть города»

Асфальта и правда стало много. Но брусчатка на площади 1905 года как была, так и осталась. И в каком-то смысле она все еще помнит, как 9 мая 1945 года жители города собрались на ней и услышали из громкоговорителя торжественное сообщение Левитана: «Германия полностью разгромлена!»