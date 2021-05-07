Парад Победы начнется в 10 утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 мая 2021 в Екатеринбурге, как и во всей стране, состоится празднование Дня Победы. Традиционное шествие военнослужащих и техники, онлайн-шествие «Бессмертного полка» концерты, вальс и выставки. Рассказываем, что нас ждет 9 мая 2021 в Екатеринбурге.

ВЫСТАВКА

Выставка военной техники откроется в 9:00 на улице 8 Марта. 60 экспонатов расставлены на участке от площади 1905 года до переулка Химиков. Здесь можно увидеть ходовые образцы военной техники 1930-1940г. Это танки, мотоциклы, бронетехника, например броневик ЗиС-5 с 45-мм противотанковой пушкой, самоходные машины и другие экспонаты выставочного центра «Парадный расчет», большая часть которого в этот день поедет по Успенскому проспекту в Верхней Пышме.

По брусчатке проедет как советская техника, так и современная Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам директора музея УГМК Виктора Севостьянова, техника была задействована в парадах, которые проводились еще до войны, а также в парадах 1941 и 1945 годов.

С 11:30 до 14:30 на улице Пушкина можно будет посмотреть ретроавтомобили. Здесь покажут 15 машин и 15 мотоциклов, выпущенных до 1946 года: машины «УАЗ», «Победа» и «ГАЗ», мотоциклы BMW, Harley-Davidson и «МСУ».

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ

В 10:00 на площади перед зданием ОАО «Уралхиммаш» (пер. Хибиногорский, 33) и на площади Первой Пятилетки.

ПАРАД ПОБЕДЫ

В 10:00 9 мая 2021 в Екатеринбурге военнослужащие Екатеринбургского гарнизона, курсанты, в том числе МЧС, и сотрудники полиции пройдут по главной улице города строевым шагом.

Механизированную колонну возглавит участник Великой Отечественной войны – танк Т-34. Он приближал Победу в Праге в 45-м – при прорыве Манесова моста. Следом за Т-34 по брусчатке пройдут 15 исторических образцов военной техники, например, созданные уже после войны советские бронетранспортеры БТР-152 и БТР-40.

Жители и гости Екатеринбурга увидят и современную технику – бронеавтомобиль ГАЗ-2330 «Тигр», комплексы «Искандер», реактивную систему залпового огня «Град» и боевые машины поддержки танков «терминаторы».

В авиапараде представят самолеты, вертолеты и истребители Фото: Алексей БУЛАТОВ

В небе над Екатеринбургом 9 мая 2021 пролетят вертолеты: Ми-26, Ми-24 и Ми-8, самолеты: Ан-26, Ан-12 и Ту-134, бомбардировщики: Су-24 и Су-34, истребитель-перехватчик МиГ-31.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Из-за пандемии акция «Бессмертный полк» 9 мая 2021 в Екатеринбурге пройдет онлайн. Трансляция стартует в 15:00 одновременно по всей стране на городских экранах и местных телеканалах. Организаторы надеются, что традиционное шествие все же состоится, но уже 24 июня.

Помимо мужчин-военных маршировать будут и женские батальоны Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОНЦЕРТЫ

12:00 – 15:00 – концерт «Мы внуки твои, Победа!». Место действия – Исторический сквер. Екатеринбуржцев с Днем Победы поздравят выпускники, ученики и педагоги детских школ искусств. В программе выступление примерно тысячи юных участников танцевальных, театральных, хоровых, оркестровых и фольклорных коллективов.

13:00 – 18:00 — концерт «Споемте, друзья» на улице Пушкина.

19:00 – 22:30 – гала-концерт 9 мая 2021 в Екатеринбурге утроят в Историческом сквере. Петь будут Елена Ваенга и Леонид Агутин. Также в программе указаны народный артист России Алексей Кравченко и актриса Анастасия Макеева.

В это же время с 19:00 – 22:30 на Октябрьской площади возле Театра драмы с Днем Победы уральцев поздравят Найк Борзов, бывший участник «Агаты Кристи» Вадим Самойлов и группа «СерьГа».

САЛЮТ

22:30 – вечер 9 мая 2021 в Екатеринбурге завершится салютом. 30 залпов прогремят одновременно возле «Динамо», в Преображенском парке в Академическом микрорайоне и в Летнем парке на Уралмаше.

Ранее мы сообщали, что на салют будет выделено 4,5 млн рублей: 3,2 млн – на залпы у Динамо, 798 и 524 тысячи на Академический и Уралмаш.

ЧТО ЕЩЕ:

10:00 – 18:00 – акция «Вспомнить всех поименно». Мероприятие 9 мая 2021 в Екатеринбурге, которое проходит в формате горячей линии. Организаторы будут собирать информацию о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны. Заявки на установление фронтовой судьбы военнослужащих – участников Великой Отечественной принимаются по телефону: 304-26-46 с 10:00 до 18:00.

11:30 – 12:00 – вальс Победы станцуют перед корпусом УрГЭУ на ул. 8 Марта, 62. Он пройдет как фестиваль видеоклипов и танцевальный флешмоб. В первом варианте – участники самостоятельно запишут видео вальса и пришлют в оргкомитет. Во втором – после посещения мастер-классов выступят на празднике Победы 9 мая 2021 в Екатеринбурге.

11:30 – 12:00 – ветераны встретятся в парке Маяковского около памятника воинам-разведчикам-мотоциклистам.

12:00 – 14:00 – в центре Екатеринбурга на больших экранах организуют трансляцию из Москвы – покажут парад Победы на Красной площади. Посмотреть могут все желающие.

12:00 – 18:00 – жителям Екатеринбурга и гостям города на Октябрьской площади 9 мая 2021 покажут постановку «Счастье – жить!».

С 14:00 до 20:00 на площади 1905 года в кинотеатре под открытым небом включат военные фильмы.