Администрация города не стала отменять очный формат празднования Дня Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Победы 9 мая 2021. Мы уже писали, что одно из мероприятий праздничной программы – Бессмертный полк пройдет в формате онлайн. Но, не исключено, что 24 июня шествие пройдет и в традиционном формате.

Мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, пройдут в уральской столице не только 9 мая. Публикуем подробную афишу.

ВАХТА ПАМЯТИ «ПОСТ №1»

С 24 апреля по 9 мая 2021 с 10:00 до 18:00 на площади Коммунаров.

6 и 7 мая – с 12:00 до 16:00 на Широкореченском мемориале.

Вахта памяти – это всероссийская акция, цель которой — почтить память погибших в Великой Отечественной войне. В обозначенном месте организаторы выставляют почетный караул.

ПАРУСНАЯ РЕГАТА

Парусная регата чемпионат Екатеринбурга в классе SB20 пройдет в акватории Городского пруда с 26 апреля по 3 мая с 9:00 до 18:00.

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ

5 мая в 12:00 на Привокзальной площади цветы возложат к Мемориалу памяти Уральскому добровольческому корпусу.

6 мая в 12:00 на площади Обороны также пройдет возложение цветов.

7 мая в 14:00 на улице Фестивальной, 12 состоится торжественное возложение цветов памятнику Героя Советского Союза, разведчика Н. И. Кузнецова.

В этот же день в 15:00 цветы возложат к памятнику воинам-спортсменам Урала – участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г, установленному на ул. Большакова, 90.

8 мая, накануне Дня Победы в Екатеринбурге 2021, представители городской и региональной администрации, а также военные принесут цветы к памятнику Георгию Жукову. Мероприятие пройдет в 10:00 у штаба Центрального военного округа на проспекте Ленина, 71.

Гости праздника посмотрят и московский парад Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВСТРЕЧИ ВЕТЕРАНОВ

5 мая в Доме Актера в 15:00 состоится встреча женщин-ветеранов Великой Отечественной войны и тружениц тыла «Огонек Победы».

6 мая в 15:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов ждет в гости в мэрию ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

9 мая с 11:30 до 12:00 – запланирована встреча ветеранов у памятника воинам-разведчикам-мотоциклистам. Место встречи: ул. Мичурина, 230 – Парк Маяковского.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА

В Екатеринбурге в честь Дня Победы в 2021 году пройдет 40-я легкоатлетическая эстафета.

15 мая с 10:00 до 12:00 она состоится на улице Бориса Ельцина. Все желающие побегут от Челюскинцев до проспекта Ленина.

РЕПЕТИЦИИ ПАРАДА

7 мая в 10:00 на площади 1905 года пройдет генеральная репетиция парада ко Дню Победы 2021 в Екатеринбурге. Организаторы обещали пустить зрителей – установят большие экраны, динамики и зрительские ряды.

По площади 1905 года пройдут все виды войск Екатеринбургского гарнизона Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 2021 В РАЙОНАХ ЕКАТЕРИНБУРГА

В каждом районе города, начиная с 3 мая и до 9 числа включительно в честь праздника будет организована культурная программа для местных жителей и гостей. Здесь пройдут концерты под открытым небом в парках, возложение цветов к Вечному огню и другим памятникам.

Подробная программа размещена на сайте администрации Екатеринбурга.

9 МАЯ

Празднование Дня Победы в Екатеринбурге в 2021 году начнется с торжественного ритуала «Память». Он пройдет у Широкореченского мемориала в 8:00.

С 9:00 до 00:00 будет работать выставка военной техники на улице 8 Марта на участке от площади 1905 года до дома №2 на переулке Химиков.

10:00 – парад Победы. По проспекту Ленина и площади 1905 года пройдут войска Екатеринбургского гарнизона: пешие и механизированные колонны всех родов войск, авиация. Участие также примут представители от МВД и МЧС.

11:00 – 20:00 – акция «Вспомнить всех поименно». Место действия – площадь 1905 года.

11:30 – 12:00 – Вальс Победы в Историческом сквере.

11:30 – 14:00 – на улице Пушкина покажут ретроавтомобили.

12:00 – 14:00 – на гигантских экранах, установленных на площади 1905 года, будет проходить трансляция московского парада Победы на Красной площади.

12:00 – 15:00 – в Историческом сквере пройдет концерт «Мы внуки твои, Победа!».

12:00 – 18:00 – показ спектакля «Счастье – жить!» на Октябрьской площади.

13:00 – 18:00 – на улице Пушкина запланирована концертная программа «Споемте, друзья».

14:00 – показ военной техники в Верхней Пышме.

С 14:00 до 20:00 – на площади 1905 года установят гигантские экраны. Здесь можно будет посмотреть фильмы в кинотеатре под открытым небом

19:00 – 22:30 – гала-концерт в Историческом сквере.

В День Победы в Екатеринбурге состоится более 10 концертов, завершит их до 22:30 - гала-концерт Фото: Алексей БУЛАТОВ

22:30 – салют. Его запустят из трех точек: акватория Городского пруда у «Динамо», летний парк «Уралмаш» и Преображенский парк в Академическом.

В мэрии сообщили, что все запланированные мероприятия в День Победы в Екатеринбурге в 2021 году состоятся.

– Формат мероприятий в этом году немного изменится. Мы постараемся сократить количество участников митингов по рекомендации Роспотребнадзора, – рассказала заместитель главы города Екатерина Сибирцева. – Хочу обратиться к жителям Екатеринбурга, и еще раз рассказать о необходимости соблюдения мер профилактики ковид-инфекции.