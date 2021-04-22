24 июня 2021 года в Екатеринбурге может пройти очное шествие Бессмертного полка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что из-за пандемии Бессмертный полк 9 мая 2021 года в Екатеринбурге пройдет в онлайн-формате, организаторы запланировали и традиционное шествие горожан с плакатами героев на 24 июня.

Координатор акции в уральской столице Валерий Басай выразил опасения, что мероприятие может пройти позже, а не утром, как планировалось. Дело в том, что 24 июня – это четверг и большинство участников на работе.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ

Участвовать могут все желающие. Организаторы Бессмертного полка 2021 в Екатеринбурге планируют в этом году вывести в начало колонны ветеранов.

– Части ветеранов я предложу встать во главе колонны. Пройти хотя бы небольшую дистанцию. Именно та часть, которая подвижна и активно ходит. Чтобы город их увидел, – уточнил Валерий Басай.

Кроме того, для ветеранов будут выделены особые места в колонне, помимо «головы» им предложат шествовать с одной из крайних сторон слева или справа. Так будет легче обеспечить им питьевой режим и медицинскую помощь в случае необходимости.

– По секрету скажу вам, что я хочу пронумеровать столбы на время шествия по маршруту движения, – добавил Басай. – Так медикам и помогающим волонтерам будет легче оказать помощь ветеранам. Скорой безумно трудно проехать в такой толпе. А когда говоришь — столб 246, скорая и спасатели, имея карту, понимают, где это находится. Туда могут сориентироваться и мои волонтеры.

В оргкомитете уточнили, что у медиков и волонтеров будет возможность напрямую звонить друг другу.

Также участникам Бессмертного полка 2021 в Екатеринбурге нужно будет соблюдать меры безопасности в пандемию – надевать защитные маски.

Ветеранам в колонне организуют места с левого или правого края, а также во главе Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАКИЕ ДОРОГИ ЗАКРОЮТ

В случае проведения в Екатеринбурге очного шествия Бессмертного полка 24 июня 2021 на время мероприятия будут закрыты несколько улиц в центре города. А именно проспект Ленина от Толмачева до Дворца Молодежи.

– Я предлагаю поменять улицу и начать обсуждать выход с улицы Карла Либкнехта. Она для накопления в 4 раза шире. Еще один вариант – стартовать от УПИ. С перекрестка Гагарина-Ленина. От Гагарина начать и до моста накапливать людей, – добавил координатор акции в Екатеринбурге Валерий Басай.

Пока нет 100% ответа пройдет ли мероприятие в очном формате. Это будет известно летом, исходя из эпидситуации в регионе.

Напомним, 9 мая 2021 года Бессмертный полк в Екатеринбурге будет транслироваться в 15:00 по местному времени на городских телеканалах и видеоэкранах.