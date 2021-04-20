В 2020 году впервые акция прошла онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Традиционное для Дня Победы мероприятие – Бессмертный полк в 2021 году в Екатеринбурге пройдет в онлайн формате, об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Это значит, что традиционное шествие с плакатами родственников–героев отменяется. Тем не менее организаторы мероприятия обещают отслеживать эпидситуацию в регионе и не теряют надежду провести его в нормальном формате только уже летом.

В 2021 году онлайн-парад пройдет 9 мая в 15:00 по местному времени в России и еще сотне стран. Трансляцию покажут на местном телевидении и городских экранах.

НОВОВВЕДЕНИЯ 2021

Истории в 2021 году можно не загружать – только фото.

– Отличия онлайн-шествия этого года от прошлого – раньше загружая на один сайт все фотографии попадали в общую трансляцию. Трансляция шла 20 дней по всей стране, – рассказал координатор акции в Екатеринбурге Валерий Басай.

В 2021 году участникам Бессмертного полка в Екатеринбурге при регистрации нужно указывать регион. Шествие будет однодневное и пройдет одновременно во всех регионах России.

При этом, сохранится общая модерация. В Свердловской области будет 160 модераторов, в России – около 7-8 тыс.

1 уровень модерации – нейросеть. Она не допускает к участию фотографии нацистских преступников, даже малоизвестных и с измененной внешностью. Также убирает неуместные фото: котиков, звезд, различных предметов.

2 уровень модерации – это обычные люди. Они смотрят и подтверждают, что фото корректное, либо не подтверждают.

3 уровень модерации – профессиональные историки и любители истории, которые могут с точностью определить форму солдат, местность и события.

– 2 и 3 уровень подключается, если на фотографии изображены несколько человек или вместо ветерана сын загружает свое фото, либо три фронтовика на одной фотографии и не понятно, кто является героем Бессмертного полка. Мы будем делать основной упор на среднее звено модерации, – добавил Валерий Басай.

Трансляцию в 2020 году посмотрели более 25 млн человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА 2021 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Чтобы стать участником онлайн-шествия Бессмертный полк 2021 жителям Екатеринбурга необходимо подать заявку до 7 мая на сайте 2021.polkrf.ru.

– Все регистрируются на одном сайте. Но при этом, когда идет загрузка фотографий, будет вопрос – в каком регионе человек хотел бы, чтобы «прошел» ветеран. Один и тот же ветеран может пройти в нескольких регионах, потому, что одну и ту же фотографию могут загрузить несколько родственников, проживающих на разных территориях, – уточнил координатор акции в Екатеринбурге Валерий Басай.

КАК БЫЛО В ПРОШЛОМ ГОДУ

2020 год стал испытанием для всех, в том числе организаторов массовых мероприятий в регионе. Тогда впервые Бессмертный полк в Екатеринбурге прошел онлайн.

Виртуальное шествие героев Великой Отечественной войны за 20 дней посмотрели около 25 миллионов человек. Из интересного, участвовать смогли и граждане других государств – заявки подали примерно 3 млн иностранцев.