Каждый год акция собирает сотни тысяч участников в Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже ни один житель Свердловской области не представляет себе праздник Великой Победы без шествия «Бессмертный полк». Ведь эта возможность в очередной раз отдать дань памяти тем, кто проливал свою кровь на поле боя за мирное небо над головой. Увы, в 2020 году пандемия внесла коррективы в мероприятие, и даже в нынешнем году организаторы не уверены, состоится ли акция вживую, но точно знают, что онлайн – да.

– В этом году точно будет акция «Бессмертный полк» онлайн. Если получится, то пройдет и живое шествие, – рассказал координатор акции в Екатеринбурге Валерий Басай.

ПЛАКАТЫ ДОМА

«Бессмертный полк» в Екатеринбурге в формате онлайн опробовали еще в прошлом году. Жители города и области из-за эпидситуации не выходили на улицы и с удовольствием загружали изображения на сайт, клеили фотографии на окна в квартире. – Бессмертный полк онлайн – это возможность загрузить фото своего воина, своего предка, своего дедушки, прадедушки на специальный ресурс «Бессмертный полк онлайн», – добавил Басай.

Стали известны первые подробности проведения акции в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК УЧАСТВОВАТЬ

1. Зайти на один из сайтов акции «Бессмертный полк»

- https://www.moypolk.ru/

- http://polk.press

2. Авторизоваться через социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники или Facebook.

3. Загрузить фотографию.

По условиям акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге, на фото должен быть только ветеран. Фотографию, где изображен еще кто-то, кроме ветерана, или компания людей к участию не допустят.

Также, фото не должно быть расположено вверх ногами или боком. Рамки и подписи на изображении тоже не допустимы.

4. Заполнить информацию о ветеране.

Фотографии участников «Бессмертного полка» 2021 в Екатеринбурге покажут на местных телеканалах и разместят на городских экранах.