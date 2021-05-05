Начало празднования Дня Победы в Верхней Пышме - 10:30 Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 мая в Екатеринбурге и Свердловской области отпразднуют День Победы. Мы уже публиковали подробную программу праздника в уральской столице.

В Верхней Пышме в 2021 году традиционно подготовили свою программу празднования. Рассказываем, что в нее включено.

АКЦИИ ПАМЯТИ

День Победы в Верхней Пышме в 2021 году начнется с акций памяти.

Так, с 10:30 до 11:00 здесь пройдет акция «Навечно высечены на камне». Участники возложат цветы к мемориалу погибшим воинам-верхнепышминцам в Сквере воинской славы.

В 12:00 начнется получасовой митинг у мемориального комплекса «Журавли», возложение цветов и минута молчания в память о погибших на войне работниках АО «Уралэлектромедь».

С 12:50 до 13:40 в честь Дня Победы в Верхней Пышме в 2021 году организуют традиционный «Вальс Победы». Станцуют его студенты технического университета УГМК, кроме того, вместе со школьниками и работниками компании они споют песни военных лет.

ПАРАД

Одна из самых ожидаемых частей программы – чтобы посмотреть на разнообразие военной техники, в Верхнюю Пышму в День Победы съезжаются гости со всего региона, 2021 не станет исключением.

Парад начнется в 14:00. В течение 45 минут маршировать будут военнослужащие Центрального военного округа, подразделение отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ордена Кутузова, спецназ Росгвардии, рота барабанщиков Екатеринбургского Суворовского училища, юнармейцы и верхнепышминские кадеты.

В Верхнюю Пышму на парад съезжаются зрители со всей области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В механизированной колонне можно будет увидеть 39 экспонатов выставочного центра «Парадный расчет» музейного комплекса УГМК – это техника времен Великой Отечественной войны, которая принимала участие в довоенных и послевоенных парадах, а также параде союзников в Берлине 1945 года.

Технику сгруппировали в хронологическом порядке.

– К примеру, замыкает колонну советской техники тяжелый танк ИС-3. Он стал символом знаменитого парада союзников в Берлине 45-го года, – уточнил директор Музейного комплекса УГМК Виктор Севостьянов.

Боевые машины, поставленные союзниками СССР по программе ленд-лиза, пройдут отдельной группой: это и танк «Шерман», и автомобили «Виллис», и «Студебекер».

В 2021 году в Верхней Пышме на параде покажут 39 раритетных бронеавтомобилей, самоходных и прицепных артиллерийских орудий, тягачей, мотоциклов и танков, среди них всем известные танки Т-34, пятибашенный танк Т-35 и самоходка-истребитель танков СУ-100, созданная на Уралмашзаводе.

Впервые по Успенскому проспекту проедут тяжелые танки: ИС-3 и КВ-1. В состав механизированной колонны вошли легендарная «Катюша», грузовой автомобиль ЗИС-6 с звукоулавливающей станцией в кузове и истребитель бронетехники «Зверобой» ИСУ-152.

В авиапараде примут участие 15 самолетов и вертолетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 14:45 до 15:00 – над городом пролетят участники авиапарада – техника Центрального военного округа. Это 15 самолетов и вертолетов: транспортный вертолёт МИ-26, четыре вертолёта МИ-8, самолёт Л-410, военно-транспортный самолёт АН-26, истребители-перехватчики МиГ-31 и истребители-бомбардировщики СУ-34.

КОНЦЕРТЫ

В 15:30 на площадке у банка «Кольцо Урала» пройдут выступления «Как хорошо на свете без войны».

В 20:30 у Дворца спорта УГМК состоится концерт «И всех вдохновляет весна…».

Завершит программу празднования Дня Победы в Верхней Пышме 2021 салют.

Напомним, репетиция парада Победы здесь прошла 3 мая, генеральная репетиция состоится 7 мая с 10:00 до 16:00.