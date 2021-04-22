В Екатеринбурге задержали художника Тимофея Радю

Художник старается не показывать свое лицо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали уличного художника Тимофея Радю. Это связано с тем, что он не являлся на судебные заседания.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, сейчас художник находится в Ленинском районном суде. Туда его доставили принудительно.

Тимофей Радя принимал участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Там художника задержали и выписали ему административный протокол за участие в акции. Но на суд, где ему грозил штраф, Радя не являлся. Поэтому его пришлось ловить судебным приставам и полиции.

Художник старается не показывать свое лицо. Так было и когда его задерживали за участие в несанкционированной акции в январе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интересы Ради представляет адвокат Алексей Бушмаков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художник старается скрывать свое лицо. На суде Радя также сидит в очках и маске.

В суде показывают видео и фотографии, снятые полицией на несогласованной акции, чтобы доказать, что художник в них участвовал.

Тимофей Радя известен многими произведениями, которые он размещает на улицах Екатеринбурга. Одна из наиболее известных работы - надпись "Кто мы, откуда, куда мы идем", установленная на здании Приборостроительного завода. Также Радя известен прославился тем, что регулярно устанавливает абажуры у здания Оперного театра.

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