На незаконной акции было 2300 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несанкционированный митинг прошел в Екатеринбурге второй раз. 31 января 2021 года уральцы вышли на улицу в поддержку Алексея Навального, который в данный момент находится в СИЗО. По данным Министерства общественной безопасности в Свердловской области, количество участников незаконного шествия – 2300 человек.

На улицах было десятки полицейских, бойцов ОМОНа и сотрудников ГИБДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Задержано сотрудниками правоохранительных органов 43 человека, - уточнили в ведомстве департаменте информационной политики Свердловской области. - По предварительным данным МОБ, участие в акции приняли 2300 человек.

Колонна митингующих прошла по центральным улицам города. Все это время десятки сотрудников полиции и ОМОНа следили за порядком, ГИБДД регулировали движение людей на перекрестках.

Среди задержанных активист Дед Пикет и подросток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди тех, кто попал в число задержанных, был Дед Пикет – известный в Екатеринбурге активист по имени Вадим Панкратов. Он пришел выступить против Алексея Навального и все равно попал в поле зрения силовиков.

В участке №9 оказался один подросток. Парень пришел на незаконный митинг, но попал в полицию. Пришлось вызывать родителей и ставить несовершеннолетнего на учет в ПДН.

- Ребенка отпустили почти сразу. В полицию его доставили вместе с родителями. Дело на него будет не в суд передано, а в комиссию по делам несовершеннолетних. Комиссия, как правило, глубоко разбирается, пытается понять, что привело подростка именно на эту демонстрацию,- рассказала «КП» Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области. - Я была наблюдателем на этом митинге, представляю обе стороны. Очень серьезные провокации бывают среди тех, кто идет в колоне. Я не сторонник, чтобы кидали снежки в полицейского или летели дымовые шашки.

Как заметил корреспондент «КП», который работал на месте, полиция задерживала тех, кто пришел на акцию с плакатом и громко кричал лозунги. Массовые задержания начались возле Дворца молодежи. В автозак посадили как минимум трех человек.

Полиция задержала 43 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В целом акция прошла мирно, что не скажешь о таком же митинге, но неделю назад. 23 января в Екатеринбурге также состоялся несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. В 30-грудусный мороз на улицы вышло три тысячи человек, но задержанных было всего 14 человек. Правда протестующие у театра Драмы обкидали снежками ОМОН, в числе задержанных был и известный уличный художник Тимофей Радя.

Накануне Следственный комитет сообщил о двух уголовных делах, которые завели на участников митинга 23 января. Мужчин обвиняют в «применение насилия в отношении представителя власти».