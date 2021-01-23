Силовики задерживали наиболее активных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 23 января, в Екатеринбурге прошла несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в московском СИЗО. Накануне полиция предупредила уральцев об ответственности за участие в несанкционированных митингах, а департамент образования попросил родителей проконтролировать, где их дети будут находиться 23 января.

Основные стычки с ОМОНом происходили в сквере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но ни увещевания полиции, ни уральская зима (днем температура воздуха опускалась до -30) не остановили екатеринбуржцев. По официальным данным, которые привело региональное министерство общественной безопасности, участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального приняли около трех тысяч человек.

Силовики были в полной амуниции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция началась в 14:00. Первоначально шествие проходило мирно. Люди просто шествовали вдоль набережной. Задержания начались после того, как участники акции подошли к зданию регионального правительства. ОМОН, который выстроился плотной шеренгой, не пускал людей дальше. Это привело к стычкам. В силовиков бросили дымовую шашку, а затем начали закидывать снежками.

В сквере у Драмтеатра вновь было жарко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основные задержания происходили в сквере у Дтамтеатра. Позже стало известно, что силовики задержали 14 человек.

Позже силовики оттеснили митингующих на территорию Городского пруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ближе к 16 часам ОМОН начал вытеснять участников несанционированной акции из сквера на территорию городского пруда. Временами силовики врывались в толпу и хватали наиболее активных участников противостояния.

Не обошлось без селфи на фоне ОМОНа Фото: Алексей БУЛАТОВ

К моменту когда силовики вытеснили собравшихся из сквера, большинство участников акции разошлись. На территории пруда ОМОНу противостояло не больше сотни человек. Сейчас протестная активность в центре Екатеринбурга прекратилась.