Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Екатеринбурге ОМОН вытеснил участников несанкционированной акции на пруд

Сейчас их осталось не больше 100
Евгений СТОЯНОВ
КомментироватьОставить комментарий
ОМОН задерживал наиболее активных участников акции

ОМОН задерживал наиболее активных участников акции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 23 января, в Екатеринбурге прошла несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального, на которую пришли несколько тысяч екатеринбуржцев.

Первоначально шествие проходило мирно, но все изменилось после того, как участники акции подошли к зданию регионального правительства. ОМОН, который выстроился плотной шеренгой, не пускал людей дальше. Это привело к стычкам и задержаниям.

В силовиков бросили дымовую шашку, а также закидали снежками.

Как передает наш фотокорресподент, сейчас большинство участников акции разошлись.

- ОМОН оттеснил собравшихся на территорию пруда. Большинство людей разошлись, на пруду сейчас находится не больше ста человек, - рассказал наш фотограф Алексей Булатов.

ЧП