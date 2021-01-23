В Екатеринбурге ОМОН вытеснил участников несанкционированной акции на пруд

ОМОН задерживал наиболее активных участников акции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 23 января, в Екатеринбурге прошла несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального, на которую пришли несколько тысяч екатеринбуржцев.

Первоначально шествие проходило мирно, но все изменилось после того, как участники акции подошли к зданию регионального правительства. ОМОН, который выстроился плотной шеренгой, не пускал людей дальше. Это привело к стычкам и задержаниям.

В силовиков бросили дымовую шашку, а также закидали снежками.

Как передает наш фотокорресподент, сейчас большинство участников акции разошлись.

- ОМОН оттеснил собравшихся на территорию пруда. Большинство людей разошлись, на пруду сейчас находится не больше ста человек, - рассказал наш фотограф Алексей Булатов.