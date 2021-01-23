В Екатеринбурге участники несанкционированной акции закидали ОМОН снежками

Задержания происходили в сквере у театра Драмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 23 января, в Екатеринбурге прошла несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Первоначально шествие проходило мирно, но все изменилось после того, как участники акции подошли к зданию правительства. Там в этот момент плотной шеренгой выстроился ОМОН, который не пускал людей дальше. Это привело к стычкам и задержаниям.

Все происходило в сквере у театра Драмы. Напомним, в мае 2019 года там также происходили стычки с ОМОНом и задержания.

Как передает наш фотокорреспондент, задержаниям предшествовал инцидент, во время которого кто-то из протестующих бросил в ОМОН что-то вроде дымовой шашки.

- Было много дыма, а после того, как начались задержания, в ОМОН полетели снежки. Их было очень много, - рассказал фотограф Алексей Булатов.