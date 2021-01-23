Похоже в сквере снова жарко, несмотря на 30-градусный мороз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 23 января жители Екатеринбурга вышли в центр уральской столицы. Они присоединились к несанкционированной акции, на которую их призвали выйти сторонники Алексея Навального. Сам оппозиционер сейчас находится в московском СИЗО.

Как видно на снимках, сделанных нашим фотокорреспондентом, екатеринбуржцы, которые вышли на несанкционированную акцию, вплотную подошли к сотрудникам ОМОНа.

Первоначально акция проходила мирно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силовики выстроились плотной шеренгой перед зданием правительства Свердловской области и не пускали участников акции дальше. Это привело к стычкам.

Все изменилось после того, как собравшиеся подошли к зданию правительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Против этого мужчины силовикам пришлось применить дубинки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бойцы ОМОНа и полиция задержали наиболее активных участников акции.

В полиции и Росгвардии задержания пока не комментируют.