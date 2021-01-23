Похоже в сквере снова жарко, несмотря на 30-градусный мороз
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В субботу, 23 января жители Екатеринбурга вышли в центр уральской столицы. Они присоединились к несанкционированной акции, на которую их призвали выйти сторонники Алексея Навального. Сам оппозиционер сейчас находится в московском СИЗО.
Как видно на снимках, сделанных нашим фотокорреспондентом, екатеринбуржцы, которые вышли на несанкционированную акцию, вплотную подошли к сотрудникам ОМОНа.
Первоначально акция проходила мирно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Силовики выстроились плотной шеренгой перед зданием правительства Свердловской области и не пускали участников акции дальше. Это привело к стычкам.
Все изменилось после того, как собравшиеся подошли к зданию правительства
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Против этого мужчины силовикам пришлось применить дубинки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Бойцы ОМОНа и полиция задержали наиболее активных участников акции.
В полиции и Росгвардии задержания пока не комментируют.