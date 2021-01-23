Несмотря на 30-градусный мороз, людей в центре города собралось довольно много Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эти минуты в центре Екатеринбурга проходит несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Сейчас политик находится в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. Туда он попал сразу после возвращения из Германии.

После того, как Алексея Навального по решению суда заключили в СИЗО, его соратники призвали жителей крупных городов выходить на улицы 23 января.

В Екатеринбург в субботу пришли сильные морозы. Утром столбик термометра опускался ниже -30, а сейчас в центре уральской столицы температура держится в районе -28. Но, несмотря на это, на акцию в поддержку оппозиционера пришло довольно много людей.

Уральцы не испугались сильных морозов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как передает наш фотокорреспондент с места событий, визуально пришедших больше 1000 человек.

Пока акция проходит довольно мирно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу от комментариев по поводу несанкционированной акции воздержались.

Количество собравшихся растет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, накануне полиция предупредила екатеринбуржцев об ответственности за участие в несанкционированных акциях, а департамент образования попросил родителей проконтролировать, где их дети будут находиться 23 января.

Некоторые екатеринбуржцы принесли с собой плакаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот на холодном в такую погоду лучше не сидеть - вредно для здоровья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сквере снова стало жарко, несмотря на 30-градусный мороз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Позже начались задержания участников акции.